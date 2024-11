Empresa cearense lança capote premium com genética francesa como opção de ave natalina

A empresa cearense de avicultura Emape introduziu em seu portfólio uma nova variedade de capote, a partir das características genéticas de uma espécie francesa, visando um público mais exigente. Após o lançamento no fim deste ano no Ceará, a companhia acredita que o produto tem potencial para conquistar uma fatia do mercado de aves para as festas natalinas.

No entanto, o produto não se restringe à demanda sazonal, sendo comercializado durante todo o ano. Conforme a empresa, o item, batizado de “Capote do Sertão”, encontra-se à venda em 126 estabelecimentos no Estado, com o preço de R$ 30,00 por quilo.

Na Capital, lojas como o Cometa e o Pinheiro Supermercado já vendem o capote.

"Acreditamos que o capote, por ser uma ave nobre de sabor sofisticado e apresentar um excelente custo-benefício em relação a outras opções, pode facilmente fazer parte da ceia natalina dos cearenses", avalia a gerente de Marketing e Sustentabilidade da Emape, Thaís Pessoa.

Inicialmente, são produzidos 20 mil quilos por mês. Segundo Pessoa, a produção está apta a expandir-se à medida que a demanda das redes de supermercados aumentar. "Ainda não está muito grande, mas estamos confiantes, pois esse é um produto que tem um valor afetivo para muitos cearenses".

Técnicas francesa e regional

Legenda: O Capote do Sertão já está disponível nas principais redes de supermercados Foto: Divulgação

Ela lembra que mesmo sendo os ovos o carro-chefe da produção (ao todo são 940 mil ovos por dia nas unidades do Ceará e Bahia), a Emape possui, na sua história, uma relação muito forte com o animal, desenvolvendo uma tecnologia para a reprodução do capote, inclusive com venda de matrizes (pintos).

Para produzir 'o capote premium', a empresa trouxe ovos férteis da França. "Temos toda uma história com o capote e, agora, além de oferecer o produto de fácil acesso para o consumidor, vindo congelado, também queremos reforçar as vendas com restaurantes, trazendo pratos tradicionais com capotes para a gastronomia, como é feito na França, por exemplo, como iguaria".

No Ceará, Taís explica que os pratos têm muita relação com casa da família, interior, sítio e fazenda. "Queremos mostrar a versatilidade dessa ave que é africana, mas que tem muita relação com o Nordeste do Brasil, com a tradição e o regionalismo, trazendo também para a sofisticação da alta gastronomia".

Legenda: O “Capote do Sertão” é uma nova aposta da Emape Alimentos Foto: Divulgação

O capote, também chamado de galinha-d'angola, é conhecido pela carne saborosa. A Emape trouxe da França, país onde o capote é consumido com requinte, o projeto completo de criação industrial desenvolvido pela Galor, no mais alto padrão tecnológico europeu e inseminação artificial, com exclusividade em todo continente sul-americano.

Lançamento e comemoração de selo ESG

O lançamento oficial do "Capote Premium" ocorreu nessa quarta-feira (27), em um evento em Fortaleza.

Com práticas ESG no setor avícola, a empresa utiliza galpões automáticos e climatizados, garantindo o bem-estar animal como um de seus valores essenciais.

A Emape também foi certificada em ESG pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Um exemplo das práticas ESG é a adoção de energia solar em suas unidades de Barreira (BA) e Tianguá (CE), uma iniciativa que reduz emissões de carbono e promove a preservação ambiental.

A empresa investe continuamente em energia limpa e conta com a expansão de suas usinas solares. A Emape agora gera 1.215 kW de energia por mês, alcançando 100% de operações movidas por fontes renováveis.