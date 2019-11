Passaredo irá operar voos da Rota das Emoções a partir de janeiro de 2020

A Passaredo Linhas Aéreas lançou nesta sexta-feira (29) uma rota para os principais destinos da Rota das Emoções. O voo deverá passar por Fortaleza, Jericoacoara, Delta do Parnaíba, e Lençóis Maranhenses. O plano é começar a operar ainda em janeiro de 2020.

A Passaredo deverá utilizar um avião do modelo ATR-72 600.

A informação foi confirmada pelo representante da Passaredo no Ceará, o coronel Paulo Edson, e anunciada pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT).

A companhia aérea está, agora, programando reuniões com governos do Maranhão e do Ceará e com as prefeituras de Aracati e Parnaíba. As tratativas devem começar nas primeiras semanas de dezembro.

A Passaredo está negociando possíveis incentivos fiscais com a administração pública das cidades e estados envolvidos na operação.