Lockdown, quarentena e isolamento social: entenda a diferença

O Governo do Estado prorrogou, nesta terça-feira (5), o decreto que institui o isolamento social no Ceará por mais 15 dias para reduzir a curva de contágio do novo coronavírus. Por ser o epicentro da pandemia no Estado, Fortaleza terá regras mais duras a partir de sexta (8), mas ainda não é chamada pelas autoridades de lockdown. Mas afinal, o que é quarentena, isolamento social e lockdown?

O diretor da faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), João Macedo, detalha que tanto a quarentena quanto o isolamento social são recomendações, não havendo sanções em caso de descumprimento.

Isolamento Social

Segundo ele, o isolamento social é a separação de uma pessoa doente dos demais. "Se eu to na minha casa e alguma pessoa pega Covid-19, eu vou pegar aquela pessoa que está com Covid-19 e colocar num quarto separado para que não contamine as outras pessoas", explica.

O isolamento por ser feito em casa, separando uma área para os doentes e outra para as demais pessoas, em instituições de longa permanência, como no caso de abrigo de idosos, em hospitais.

Quarentena

A quarentena também tem o objetivo de impedir o contágio de ainda mais pessoas e é quando alguém se expõe ao vírus e permanece isolada durante o período de encubação da doença - ou seja, entre o contágio e aparição de sintomas. No caso da Covid-19, pode ser de até 14 dias, segundo Macedo.

"A quarentena é uma recomendação bem médica. Porque se entrou em contato com a doença é recomendável que espere o período de encubação. É uma recomendação de maneira individualizada. Já o isolamento social, como o próprio nome já diz, é mais coletivo. Visa diminuir a onda de transmissão numa comunidade", esclarece.

Lockdown

O diretor da faculdade de Medicina da UFC ainda pontua que o decreto municipal anunciado nesta (5) com o endurecimento das regras não chega a configurar um lockdown. "É quando se faz um recolhimento das pessoas em suas casas de modo forçado. Há normas regulatórias, e, se ferí-las, tem alguma sanção, multa. Lockdown é algo mais sistêmico, mais duro", acrescenta Macedo.

Também nesta terça (5), passa a valer o lockdown em São Luís, capital do Maranhão, por dez dias. Na cidade, foram definidos 22 pontos de bloqueio, podendo circular apenas veículos com cargas ou com profissinais da saúde e segurança, bem como pacientes. Nos pontos de ônibus, haverá fiscalização, permitindo apenas pessoas com máscaras.

Quem descumprir as regras estará sujeito a advertência, multas e interdição total ou parcial, no caso de estabelecimentos.