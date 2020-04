Governo do Estado já investiu mais de R$ 215 milhões no combate a pandemia do coronavírus

O Governo do Ceará já investiu, até a quarta, 8/4, R$ 215.967.043,85, segundo dados abertos tanto no site Ceará Transparente quanto no IntegraSUS. Deste montante, 82,95% foi investido em produtos que foram importados da China. Exatamente R$ 179.154.196,06.

Entre os produtos que o Governo Estadual precisou comprar o que foi investido maior valor foi o de materiais hospitalares, onde foi empregado total, até agora, de R$ 109.846.636,93. Em seguida aparecem os aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalar com emprego de R$ 92.647.186,85. Entre os equipamentos comprados estão tomógrafos e ventiladores pulmonares, estes últimos vitais para salvar vidas de pessoas com a doença e que não conseguem mais respirar sem ajuda mecânica.

Em terceiro lugar no empenho do governo estadual está o material farmacológico com R$ 11.962.338,31 investidos. Entre os fármacos comprados estão uma gama variada de remédios. Entre eles, destaque para soluções para inalação, também voltada para ajudar na respiração dos pacientes com dificuldades.

Outro destaque no investimento para o combate a pandemia do coronavírus é a locação de máquinas e equipamentos com empenho de R$ 701.040,00.

Entre os produtos alugados estão Serviço de locação de eletrocardiógrafos, mnitores de transporte e monitores de multiparâmetro com PI e ETCO2 que é fundamental em centro cirúrgicos e é capaz de monitorar até cinco parâmetros diferentes e pode ser usado tanto para neonatal, infantil e adulto.