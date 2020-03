Farmácias limitam venda de máscaras e álcool em gel por pessoa para que 'todo mundo possa comprar'

Para que a maior parte da população possa ter acesso a máscaras e álcool em gel, as farmácia no Ceará estão limitando as compras dos produtos por pessoa na maioria das unidades. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos (Sincofarma), Antônio Félix.

A busca pelos itens foi impulsionada após a confirmação de casos de contaminação pelo novo coronavírus no Brasil.

Félix explicou que o controle de venda está sendo feito porque o estoque de ambos os produtos, no Ceará, está reduzido. Segundo ele, cerca de 70% das farmácias estão sem máscaras hospitalares para vender, enquanto que 30% delas não têm mais álcool em gel.

Além da preocupação de fazer com que o maior número de pessoas tenha acesso aos produtos, Félix comentou que a medida de restrição de compra por pessoa foi tomada para evitar que atravessadores adquiram os itens em grande quantidade para revender por um preço mais alto no futuro.

Com o aumento da demanda, Félix conta que algumas pessoas podem pensar em lucrar com a preocupação relacionada à saúde.

"Tanto álcool em gel quanto máscara estão com o estoque acabando. Isso faz com que tenhamos a preocupação de fazer esses produtos chegarem ao maior número de pessoas. Se a farmácia tem pacotes de 100 máscaras, algumas estão vendendo de três em três para que todo mundo possa comprar", disse Félix.

O presidente do Sincofarma ainda disse que o estoque de álcool em gel não foi tão afetado quanto o de máscaras pela existência de indústrias produtoras no Ceará.

Coronavírus no Ceará

O Ceará não tem casos confirmados do coronavírus (Covid-19). O último boletim -atualizado, na quinta-feira (12), pelo Ministério da Saúde, informou que o Ceará investiga 20 casos suspeitos de coronavírus, estando todos os pacientes em isolamento domiciliar. Fortaleza lidera com 15 casos supeitos, seguida por Crato (2), Aquiraz (1), Caucaia (1) e Quixadá (1). Outros 62 casos foram descartados, totalizando 82 notificações da doença em todo o território cearense.

Medidas de prevenção

Na última quinta-feira (12), a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) anunciou medidas na estrutura da rede pública como ações de prevenção em caso de confirmação da doença. Foram liberados R$ 45 milhões para compra de insumos hospitalares e tratamento de pacientes. O Governo do Estado também vai expandir os leitos de retaguarda e de UTI em Fortaleza e no interior.

Isolamento

O Ministério da Saúde recomentou, nesta sexta-feira (13), que os viajantes que voltam do exterior, para o Brasil, devem ficar em isolamento domiciliar, mesmo que estejam sem sintoma. O órgão afirmou que as pessoas devem passar 7 dias em casa, caso estejam sem sintomas. Se, durante a isolação, esses viajantes sintam falta de ar ou febre com tosse, devem procurar uma unidade de saúde. As pessoas com sintomas devem ficar isoladas durante 14 dias.