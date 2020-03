Ministério da Saúde orienta isolamento de viajantes internacionais

O Ministério da Saúde recomendou, nesta sexta-feira (13), medidas mais restritivas para o coronavírus. A pasta recomendou que os viajantes internacionais que estejam chegando no Brasil fiquem sob isolamento em domicílio.

O principal recado para a população é reduzir o contato com outras pessoas. A intenção é reduzir a velocidade de transmissão da doença e manter os serviços de saúde ativos, atendendo toda a população, segundo o Ministério.

As pessoas sem sintomas devem permanecer sob isolamento durante 7 dias. Caso durante a isolação esses viajantes sintam falta de ar ou febre com tosse, devem procurar uma unidade de saúde. As pessoas com sintomas devem ficar isoladas durante 14 dias.

Na última quinta (12), o Ministério anunciou, através de portaria, que médicos e agentes de vigilância epidemiológica terão respaldo para decretar isolamento aos pacientes. Caso as medidas não sejam cumpridas, o paciente será responsabilizado nos termos previstos pela lei.

Além de pessoas recém-chegadas do exterior, aqueles que tiveram contato com infectados pelo vírus também poderão ser colocados em isolamento.

A quarentena, restrição de movimento decretada oficialmente pelas autoridades, será a última medida a ser adotada. Apenas se houver 80% de ocupação dos leitos de UTI disponíveis a providência será aderida.

Wanderson Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde, ainda frisa que a estimativa é que a cada três dias o número de casos dobre sem adoção de medidas propostas pelo Ministério da Saúde.