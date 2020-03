Coronavírus: Ministério da Saúde recomenda cancelamento ou adiamento de grandes eventos

Em boletim com recomendações para evitar a propagação do coronavírus, o Ministério da Saúde orientou cautela com grandes eventos no Brasil. O pacote de medidas "não farmacológicas" elaborado pela pasta diz que seria adequado o adiamento ou cancelamento de cerimônias que tenham aglomeração de pessoas.

Caso essas providências não sejam possíveis, o ministério recomenda que os eventos sejam realizados sem público.

Projeções feitas pelo governo indicam que os casos podem dobrar a casa três dias, se não forem respeitadas medidas de contenção.

O Ministério da Saúde também aconselha que toda pessoa vinda de viagens internacionais faça isolamento domiciliar durante uma semana, a ser contada a partir do dia do desembarque. Além disso, a orientação é que a população só procure ajuda médica fora de casa se apresentarem febre e tosse ou falta de ar. O mesmo vale para cruzeiros.