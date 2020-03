Bancos deverão ajustar horário de atendimento por causa de coronavírus

Para garantir a prestação de serviços básicos, mas evitar a aglomeração de pessoas e diminuir a exposição dos clientes e funcionários ao novo coronavírus, o Banco Central (BC) determinou, nesta quinta-feira (19), que os bancos ajustem o horário de atendimento ao público nas agências.

O BC, por meio de circular, dispensa que os bancos comuniquem com antecedência a alteração do horário de funcionamento, mas pede que as agências fixem, em local visível aos clientes, a mudança.

Além disso, a instituição precisa informar caso limitem a quantidade de clientes e usuários ou outras condições especiais de acesso às dependências.

A autoridade monetária recomenda que a população utilize canais digitais, como internet banking e aplicativos.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) afirmou, em nota, que as instituição seguirão as recomendações do BC e pede que, em caso de necessidade, utilizem caixas eletrônicos.

Maior limpeza

Segundo a federação, foi intensificada a higienização dos terminais. A recomendação é que os clientes só recorram às agências para realizar transações essenciais.

Os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais e as caixas econômicas estão dispensados do cumprimento, em suas agências, do horário obrigatório e ininterrupto de funcionamento.