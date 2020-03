OAB-CE quer impedir corte de água, luz e telefone durante estado de emergência devido ao coronavírus

Não interromper a prestação de serviços essencias - água, luz e telefone - mesmo em caso de inadimplência do consumidor durante o estado de emergência decretado pelo avanço do coronavírus no Estado. Esse é o pedido que a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE) está encaminhando à Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), à Enel - concessionária dos serviço de energia elétrica - e às operadoras de serviço de telfonia fixa e móvel que operam no Estado (Claro, Oi, TIM e Vivo).

"Nós não estamos pedindo que as concessionárias prorroguem o prazo ou as datam para o pagamento e muito menos que isentem esses consumidores do pagamento de multas e juros. O que queremos é que essas pessoas não deixem de contar com a prestação desses serviços pelo prazo de 90 dias, ou até onde pperdurar o estado de pandemia provocado pelo Covid-19", explica o advogado Erinaldo Dantas, presidente da OAB-CE.

Com a medida, o advogado ressalta que não pretende inviabilizar financeiramente as concessionárias e, sim, evitar que pessoas doentes tenham a energia cortada, por exemplo, porque não teve condições físicas de pagar a conta.

"Em uma situação de emergência nunca vivida por nenhum de nós, devemos preservar e deixar um pouco a questão finaceira de lado para proteger a vida e a saúde das pessoas", diz.

A reportagem entrou em contato com Cagece, Enel e as companhias Claro, Oi, TIM e Vivo, mas ainda não obteve resposta.

Até a manhã desta quinta-feira (19), o Ceará registrou 20 casos de contaminação pelo coronavírus, de acordo com Bioltim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado (sesa). Outros 59 casos eseguem em investigação. Em todo o País, os casos já passam de 500, segundo dados das secretarias estaduais de saúde. O último balanço do Ministério da Saúde, da tarde de quarta-feira (19), contabiliza 428. Três pessoas já morreram no País em decorrência da contaminação pelo Covid-19.