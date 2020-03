Coronavírus: Caixa adia pagamentos por 2 meses, reduz juros em até 23% e amplia consignado

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta quinta-feira (19), redução de até 23% nas taxas de juros para empréstimos e concedeu uma pausa de dois meses no pagamento de contratos de crédito vigentes para pessoas físicas e empresas. A medida também vale para financiamentos habitacionais.

O presidente do banco, Pedro Guimarães, disse que o plano visa tentar reduzir o impacto causado pelo novo coronavírus na economia. Para reforçar a rede de saúde, foram disponibilizados R$ 3 bilhões em linhas de crédito para hospitais e Santas Casas que atendem pela rede do SUS (Sistema Único de Saúde).

O dinheiro, nesse caso, pode ser usado até para pagamento de dívidas pendentes, uma forma de liberar o caixa desses hospitais para despesas necessárias ao atendimento de casos de pacientes infectados pelo vírus.

O consignado para aposentados e pensionistas do INSS foi ampliado e as taxas, reduzidas.

No crédito consignado, por exemplo, a menor taxa (varia com o valor do empréstimo) passa a ser de 0,99% ao mês. No CDC, de 2,17% ao mês.