Avianca cancela 167 voos nos aeroportos cearenses até o dia 28 de abril

A Avianca Brasil cancelou 167 voos nos aeroportos de Fortaleza e Juazeiro do Norte a partir deste sábado (20) até o dia 28 de abril.

No Fortaleza Airport, a empresa suspendeu 128 chegadas e partidas para os terminais de Brasília, Galeão (Rio de Janeiro), Guarulhos (São Paulo) e Juazeiro do Norte.

Na cidade do Cariri cearense, a situação é mais grave. A partir do dia 25 de abril, a Avianca deixa de operar no Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes. A companhia responde por cerca de 64% da movimentação total de Juazeiro do Norte.

Autoridades do Cariri tentam manter voos da Avianca com outra aérea

Devolução

Nessa quinta-feira (18), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a partir da próxima semana serão devolvidas amigavelmente 18 aeronaves operadas pela empresa Avianca Brasil. Os acordos com os lessores GECAS (7 aeronaves), PK (1 aeronave), Vermillion (4 aeronaves) e ACG (6 aeronaves) foram intermediados pela Anac de forma a garantir que a retomada dos aviões pelas empresas de leasing ocorra após o feriado de Páscoa, de forma a minimizar o impacto aos passageiros.