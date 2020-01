As 10 profissões que devem ser extintas ou dar lugar a um robô, segundo estudo

A velocidade com que a tecnologia se faz cada vez mais presente no ambiente organizacional pode ser assustadora para quem não está disposto a se adaptar. Segundo relatório do Fórum Econômico Mundial, The Future of Jobs, até 2030 espera-se que a taxa de desemprego deve chegar a 20%, 4 vezes maior do que os atuais 4,9%.

Um estudo do Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e Organizações da Universidade de Brasília (UnB), aponta ainda que 30 milhões de vagas com carteira assinada seriam fechadas até 2026 se todas as empresas do país decidirem substituir trabalhadores humanos pela tecnologia já disponível.

Saiba quais são as vagas ameaçadas e o número de trabalhadores:

Profissão Nº de profissionais Assistente Administrativo 2.081.939 Auxiliar de Escritório, Em Geral 2.039.571 Vendedor de Comércio Varejista 2.007.042 Faxineiro 1.344.939 Motorista de Caminhão 877.081 Alimentador de Linha de Produção 860.740 Operador de Caixa 823.476 Professor de Nível Médio no Ensino Fundamental 749.667 Vigilante 630.387 Servente de obras 571.663



E no meio desse processo, os profissionais terão que se adaptar e se preparar para uma possível transição de carreira – já que muitas profissões deixarão de existir e outras vão surgir. O podcast Plano de Carreira, do SVM, trouxe alguns episódios para quem deseja buscar promoção, mudança de área e sucesso profissional.