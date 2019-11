Novo Aeroporto de Sobral vai receber investimento de até R$ 61,8 mi

Após mais de dois anos entre os estudos de viabilidade e o projeto final, o Governo do Estado lançou, ontem (18), edital de licitação para a implantação da pista, dos acessos e serviços complementares do novo Aeroporto Regional de Sobral, na região Norte do Ceará. As obras vão demandar investimento de até R$ 61,8 milhões e não incluem, neste momento, a construção do terminal de passageiros, objeto para um outro edital de licitação. A Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) informou que não há prazo para início das obras e nem para a publicação do segundo edital.

Apesar de não haver voos confirmados para o novo aeroporto, diante o anúncio, a Azul Linhas Aéreas reforçou o interesse de operar na cidade. "A Azul tem o interesse de levar a aviação regional para todo o Brasil e Sobral, no Ceará, é um desses municípios que a empresa tem o interesse de operar", informou a companhia por meio de nota.

De acordo com a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), o recebimento das propostas da concorrência pública, do tipo menor preço, deve ocorrer no dia 18 de dezembro de 2019, às 15 horas, na Central de Licitações da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Segundo o projeto, apresentado, ontem, pelo secretário da Seinfra, Lucio Gomes, ao prefeito de Sobral, Ivo Gomes, o novo aeroporto ficará a 13 quilômetros da área urbana de Sobral. O equipamento terá pista de pouso e decolagem de 1,8 mil metros, com capacidade para receber aeronaves, como o Boeing B737-800, Airbus A319, Embraer EMB 190/135/120 e ATR 52/72. O aeroporto contará ainda com pistas de rolamento e pátio de aeronaves.

Necessidade

Conforme a Seinfra, a construção de um novo equipamento no Município se faz necessária por conta da capacidade limitada do atual aeródromo da cidade, localizado na área urbana de Sobral. Sem espaço para expansão, o aeroporto existente não tem condições de receber aeronaves de médio porte, o que inviabiliza a atração de linhas regionais.

"Esse é um investimento fundamental para o desenvolvimento econômico, não só de Sobral, como de toda a região, que conta com diversas indústrias, universidades, hospitais e outros equipamentos de influência regional. Além disso, o aeroporto de maior porte também irá fortalecer o turismo na região, que tem muitas belezas naturais, como a Serra da Meruoca", ressalta o secretário.

O aeroporto de Sobral é uma das prioridades do Governo do Estado e está inserido no plano de aviação regional. Além dele, também serão contemplados os terminais das cidades de Iguatu, Tauá, São Benedito e Crateús.

A Pasta não informou a previsão para o início das obras e quanto tempo as intervenções podem durar. Além disso, não foi anunciada ainda a capacidade de movimentação anual de passageiros, tamanho do terminal, número de posições remotas e estrutura de estacionamento de carros e motos.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Sobral não quis se manifestar sobre o assunto e nem informou qual o impacto econômico da obra para a cidade e a região Norte.