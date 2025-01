Com o diálogo como ferramenta, cearense busca criar comunidade modelo em Quixeré

Silvia Lima, de 59 anos, vive desde os 10 anos na comunidade do Bom Sucesso, em Quixeré, localizada a cerca de 195 km de Fortaleza. Ali, testemunhou profundas transformações na região, marcadas pela chegada de indústrias, pelo aumento da poluição e pelo êxodo populacional em busca de melhores oportunidades de trabalho e qualidade de vida.

A comunidade foi ficando com uma nova cara, mas o que não mudou até hoje é a estrada de barro que dá acesso a ela. Esse tipo de contradição a motivou a pensar na mobilização social como forma de preservar o território e sua história, mas também a fez sonhar em criar uma comunidade modelo.

“Já fomos maiores. Com a chegada do progresso, coisas ruins também vieram: poeiras, barulhos de explosões da indústria e pessoas vendendo suas casas. Decidimos, então, parar de brigar e usar o diálogo para termos uma convivência melhor com as empresas e conseguir fazer com que também tragam as coisas boas", disse.

Atualmente, estima-se que o Bom Sucesso conte com cerca de 60 casas e 200 moradores.

Um novo começo

Legenda: Com 3.882,22m², a sede da entidade teve investimento de R$ 500 mil pela Cimento Apodi e apoio de 20 parceiros, como SESI/CE, UFC Russas e IFCE. Foto: Divulgação

Com a liderança de Silvia, a comunidade estabeleceu, em 2017, uma parceria com a Companhia Industrial Cimento Apodi para buscar soluções para os problemas causados pela fábrica instalada na região. Em resposta, segundo ela, a cimenteira conseguiu reverter a emissão de poeira e do ruído.

"Foi criado um comitê de sustentabilidade, com reuniões a cada três meses, para a implementação de ações específicas. A relação com a empresa evoluiu: antes, não tínhamos contato direto, mas atualmente posso ligar para o gerente ou até mesmo com o presidente quando necessário", relatou.

Em 2022, a Associação Comunitária Padre Abdon Valério de Bom Sucesso e Baixa do Félix (ACOPAVABBF) deixou de improvisar as reuniões na escola do bairro e inaugurou sua própria sede, com investimento de aproximadamente R$ 500 mil por parte da fábrica de cimentos.

Agora, a entidade possui autonomia para se mobilizar com uma organização mais eficiente.

Ação de geração de renda beneficia, sobretudo, mulheres

Legenda: Dia da inauguração do projeto Florescer Quixeré, que foi criado para fortalecer o empreendedorismo e promover o desenvolvimento econômico local Foto: Divulgação

No espaço, são realizadas também ações culturais e de capacitação gratuitas, como o projeto Florescer Quixeré, voltado para formar empreendedoras. "A maioria dessas mulheres era dona de casa. Agora, eles conseguem se planejar para ter uma renda e pensar em crescer mais na frente”, explicou.

O curso beneficia cerca de 25 participantes por oficina, a maioria acima de 35 anos. As aulas, iniciadas em 6 de dezembro, têm como objetivo capacitar as participantes por meio de um programa abrangente de formação, composto por 22 módulos e uma carga horária total de 144 horas, ministradas por professores da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern). A conclusão está prevista para junho de 2025.

Para Hilberto Feitosa, diretor industrial da Apodi, o projeto "Florescer Quixeré é uma iniciativa que reafirma o compromisso da empresa com o desenvolvimento das comunidades onde estão presente, gerando oportunidades e fortalecendo a economia local".

Há outros três projetos tocados pela Apodi nessa região. São eles:

Construindo o Saber: programa gratuito de educação para jovens e adultos, com foco na conclusão do Ensino Fundamental e Médio, beneficiando já mais de 357 pessoas em diversas localidades;

programa gratuito de educação para jovens e adultos, com foco na conclusão do Ensino Fundamental e Médio, beneficiando já mais de 357 pessoas em diversas localidades; Jovens Transformadores: parceria com o Senai para qualificar jovens para o mercado de trabalho, com foco em competências técnicas e comportamentais para a indústria cimenteira;

parceria com o Senai para qualificar jovens para o mercado de trabalho, com foco em competências técnicas e comportamentais para a indústria cimenteira; UniApodi: universidade corporativa que oferece um portfólio completo de desenvolvimento profissional para os funcionários da empresa, abrangendo áreas técnicas e comportamentais. Segundo a líder comunitária, grande parte dos moradores trabalha na fábrica.

O sonho de fazer uma comunidade modelo para o Ceará

Legenda: Silvia, que também é proprietária de um pequeno restaurante no local há 12 anos, inicialmente não demonstrava interesse em assumir uma posição de liderança comunitária Foto: Divulgação / Arquivo pessoal