Xodó da Gente leva ritmo junino para o Shopping Jóquei

Em ritmo de forró e com um toque especial de tradição, o Shopping Jóquei se transforma em um ambiente festivo e junino, atraindo a população a celebrar o mês mais querido do povo nordestino. A partir deste sábado (22), até o dia 30, o shopping preparou uma programação junina com direito a decoração temática e muita música.

Uma cidade cenográfica especialmente montada na praça de alimentação vai ser o palco principal das festividades, onde todos poderão curtir shows animados de trios pé-de-serra, apresentações de quadrilhas juninas e brincadeiras tradicionais para toda a família. O Quintal do Jóquei também vai entrar no clima, com apresentações musicais aos sábados, até às 23h.

Paulo Alencar, superintendente do Shopping Jóquei, afirma que a expectativa para o evento contagia todos os envolvidos. “Estamos super entusiasmados para o fim de semana de programação do Xodó da Gente, especialmente após o sucesso dos dois finais de semana de Festejos Juninos em parceria com o Sistema Verdes Mares. Nosso objetivo é oferecer uma experiência autêntica e envolvente, repleta de atrações tradicionais e momentos inesquecíveis para todos os nossos clientes e visitantes", afirma.

Confira a programação completa:

Dia 22/06 (sábado)

Praça de Alimentação 18h - 19h: Raimundo Gouveia e trio pé de Serra 19h às 20h: Quadrilhas Juninas 20h - 21h: Raimundo Gouveia e trio pé de Serra 18h - 21h : Brincadeiras Juninas

Quintal do Jóquei 19h às 23h - Forró das Antigas e Arrasta pé com Renata Vasconcelos



Dia 23/06 (domingo)

Praça de Alimentação 18h - 19h: Arraiá Infantil 19h - 20h: Quadrilha Junina 20h - 21h: Arraiá Infantil 18h - 21h : Brincadeiras Juninas



Dia 29/06 (sábado)

Praça de Alimentação 18h - 20h: João Paulo Ferreira Forró e Músicas Juninas 19h às 20h: Quadrilha Junina 20h às 21h: João Paulo Ferreira Forró e Músicas Juninas 18h - 21h : Brincadeiras Juninas

Quintal do Jóquei 19h às 23h - Zu do Forró, Trio pé de serra



Dia 30/06 (domingo)

Praça de Alimentação 18h - 19h: Arraiá Infantil 19h - 20h : Quadrilha Junina 20h - 21h: Arraiá infantil 18h - 21h : Brincadeiras Juninas



Serviço:

Xodó da Gente - Shopping Jóquei