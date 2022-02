Wesley Safadão e Thyane Dantas são denunciados por peculato e corrupção passiva pelo MPCE

O cantor Wesley Safadão, a influenciadora Thyane Dantas, a assessora dele, Sabrina Tavares Brandão, e a servidora da Secretaria de Saúde de Fortaleza (SMS), Jeanine Maria Oliveira, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pelos crimes de peculato e corrupção passiva privilegiada.

A denúncia é resultado de investigação sobre a vacinação deles contra a Covid-19.

O documento foi protocolado no Poder Judiciário na manhã desta sexta-feira (5). A acusação, assinada por oito promotores de Justiça, resultou de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC).

O PIC em questão foi instaurado em julho de 2021, um dia após o Wesley, Thyane, esposa do artista, e Sabrina receberem de forma irregular doses do imunizante contra a Covid-19.

"Esse procedimento estava suspenso e em sigilo desde o fim do ano passado, após uma decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, algo que foi estritamente obedecido", explicou o promotor de Justiça Ricardo Rabelo, um dos autores da denúncia.

Vacinação irregular

A motivação para a investigação surgiu após o dia 8 de julho do ano passado, quando Wesley e Thyane, além da assessora, publicaram imagens da vacinação em Fortaleza.

Segundo informações confirmadas pela SMS, Wesley estava agendado para receber a primeira dose do imunizante nesse mesmo dia, mas no Centro de Eventos do Ceará (CEC).

Legenda: Denúncia tem como base o envolvimento em vacinação irregular pelo cantor, esposa e assessora Foto: reprodução/Instagram

Enquanto isso, a assessora dele, Sabrina Brandão, também estava com agendamento para o mesmo dia e local, mas no estacionamento do CEC. Já Thyane Dantas, que não tinha a idade contemplada pelo esquema vacinal naquele momento, sequer tinha registro de agendamento no sistema da Prefeitura de Fortaleza.

Os três foram a um shopping da Capital onde estava sendo aplicado o imunizante da Janssen - até então, ministrado em dose única.

Denúncia aponta crimes

Os crimes de peculato e corrupção passiva privilegiada foram direcionados ao cantor, à esposa, à assessora e à servidora, mas também aos investigados Marcelo da Silva Matos, Ellen Cristina Oliveira da Silva, Jorge Luís Alves de Freitas e Danilo Fernandes da Silva.

Eles foram beneficiados por Acordo de Não Persecução Penal, razão pela qual deixaram de ser delatados.

Ainda durante as investigações, um acordo foi oferecido, que previa o pagamento de 360 salários mínimos para Wesley, 360 salários mínimos para Thyane e 25 salários mínimos para Sabrina. O valor seria destinado a uma instituição social, mas não houve acordo com os três.