Vítima de acidente em academia no Ceará consegue mexer dedos dos pés pela primeira vez; vídeo

Um mês após voltar a ter sensibilidade nas pernas, Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, teve mais uma conquista na luta por sua recuperação. O ex-motorista de aplicativo, que sofreu um grave acidente com um aparelho de academia em Juazeiro do Norte, no Ceará, conseguiu há alguns dias mexer os dedos dos dois pés.

Apesar da mobilidade ainda sutil, Regilânio afirma que o feito surpreendeu a todos, e atribui a conquista a sua determinação e ao processo de fisioterapia, que faz cinco vezes por semana.

"Eles [fisioterapeutas] falam que ta acontecendo muito rápido a recuperação, os sinais começando a voltar. Eu fico treinando deitado na cama, puxando eles, mas é bem sutil. Não tem como explicar o tamanho da minha alegria quando acontecem essas pequenas coisas, que para mim não são pequenas, são grandes coisas porque venho batalhando dia e noite para poder conquistar", comenta.

Segundo destaca, os pequenos movimentos dão lugar a grandes expectativas quanto a sua recuperação. "Cada dia que passa minha esperança só aumenta e minha determinação também. Eu sei que tô conseguindo e vou conseguir, e que meu esforço não está sendo em vão, estou obtendo resultado. Graças a Deus, a meu esforço, e aos fisioterapeutas, minha evolução está sendo muito boa", diz.

Variação térmica

No mês passado, o ex-motorista de aplicativo teve outro grande feito, após ter variação térmica em toda a perna pela primeira vez após o acidente, ocorrido em agosto de 2023.

"Todo dia é uma vitória. Sentir de novo a diferença entre o frio e calor na minha perna. Quando fui tomar banho e senti aquela água gelada, fiquei muito feliz", disse ele ao Diário do Nordeste, na ocasião.

O cearense sofreu um traumatismo raquimedular, uma lesão traumática decorrente de uma luxação, que é o deslocamento de uma vértebra, comprometendo a medula. Na época, a equipe médica chegou a avaliar que ele tinha apenas 1% de chance de voltar a andar. Oito meses depois, ele celebrou o avanço no tratamento e vê o futuro com muita esperança.

"Meu destino não é ficar numa cadeira. Deus só dá uma cruz que você pode carregar, eu sabia que eu ia conseguir. Graças a Deus, estou bem, tive muita evolução desde a cirurgia. Eu só tenho a agradecer aos médicos. Minha evolução é pelo bom trabalho dos profissionais de saúde", comentou.

Relembre o caso

O acidente ocorreu durante uma sessão de treino em uma academia de Juazeiro do Norte, no dia 4 de agosto do ano passado. Após o equipamento despencar sobre os ombros e o pescoço de Regilânio, o cearense sofreu uma grave lesão na coluna.

Três meses depois do acidente, o homem teve um avanço no tratamento e conseguiu engatinhar pela primeira vez. Ele tinha saído do Ceará no início de novembro de 2023 para fazer um tratamento na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, em Salvador, na Bahia.

Para custear equipamentos e remédios necessários para o tratamento, familiares e amigos de Regilânio contaram com doações. Eles abriram uma vaquinha com objetivo de arrecadar R$ 35 mil. A iniciativa contou com a participação de 1.544 pessoas e eles atingiram a meta.