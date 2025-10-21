Parte do teto do Frotinha de Messejana desaba; veja vídeo

Pacientes do Frotinha de Messejana tomaram um susto, na noite dessa segunda-feira (20). Parte do teto da unidade desabou na área de observação traumatológica. Ninguém ficou ferido e o atendimento na unidade segue "sem alteração" nessa terça (21).

Conforme informações da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a queda do forro ocorreu por uma falha no dreno de um aparelho de ar-condicionado. Os seis pacientes que estavam na sala foram realocados para outro espaço da unidade. A área passa por reparo que deve ser finalizado em até 72 horas, segundo a SMS.