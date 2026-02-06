Depósito de motos elétricas é atingido por incêndio pela segunda vez, na Praia de Iracema

Um incêndio tomou conta de uma residência, no começo da manhã desta sexta-feira (6), na Praia de Iracema, em Fortaleza. O local, na rua Gonçalves Lêdo, era utilizado para armazenar bicicletas e motos elétricas. Conforme informações do Corpo Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que atendeu a ocorrência, as chamas queimaram o primeiro cômodo e atingiram o teto. Não foram registradas vítimas. O local é o mesmo que, há menos de cinco meses, também foi consumido por outro incêndio. Na época da ocorrência, as chamas atingiram parte do material armazenado e comprometeram toda a instalação elétrica da casa. Agora, os bombeiros isolaram a área para avaliar os danos e determinar as causas do atual incêndio.