Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Depósito de motos elétricas é atingido por incêndio pela segunda vez, na Praia de Iracema

Conforme o Corpo Bombeiros, as chamas queimaram o primeiro cômodo e atingiram o teto.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 10:11)
Ceará

Um incêndio tomou conta de uma residência, no começo da manhã desta sexta-feira (6), na Praia de Iracema, em Fortaleza. O local, na rua Gonçalves Lêdo, era utilizado para armazenar bicicletas e motos elétricas. Conforme informações do Corpo Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que atendeu a ocorrência, as chamas queimaram o primeiro cômodo e atingiram o teto. Não foram registradas vítimas. O local é o mesmo que, há menos de cinco meses, também foi consumido por outro incêndio. Na época da ocorrência, as chamas atingiram parte do material armazenado e comprometeram toda a instalação elétrica da casa. Agora, os bombeiros isolaram a área para avaliar os danos e determinar as causas do atual incêndio.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Depósito de motos elétricas é atingido por incêndio pela segunda vez, na Praia de Iracema
Ceará

Depósito de motos elétricas é atingido por incêndio pela segunda vez, na Praia de Iracema

Conforme o Corpo Bombeiros, as chamas queimaram o primeiro cômodo e atingiram o teto.

Paulo Roberto Maciel*
Há 50 minutos
Imagem mostra trem do VLT de Fortaleza sobre trilhos com letreiro escrito Aeroporto.
Ceará

Entenda por quais bairros passará novo ramal do VLT que será inaugurado em Fortaleza

Trecho tem capacidade de movimentar até 35 mil pessoas por dia.

Carol Melo
06 de Fevereiro de 2026
Edifício principal da Universidade Federal do Ceará (UFC) de cor rosa com colunas brancas, pátio ajardinado com palmeira e um busto memorial, sob céu azul claro.
Ceará

Fisioterapia, Administração e Medicina foram os cursos mais concorridos do Sisu no Ceará

Todas as 14,2 mil vagas no estado foram preenchidas.

Matheus Facundo
05 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra um raio caindo em cima de árvores verdes e o céu azul ao fundo.
Ceará

Por que Fortaleza registrou tantos trovões de madrugada?

Os estrondos são resultado da combinação entre nuvens de tempestade carregadas e formação de raios.

Ana Alice Freire* e Sofia Leite*
05 de Fevereiro de 2026
Pessoas utilizando guarda-chuvas para se proteger das precipitações.
Ceará

Com 22 °C, Fortaleza registra a menor temperatura do ano nesta quinta-feira (5)

Dia também foi marcado por raios, relâmpagos e trovões.

Clarice Nascimento
05 de Fevereiro de 2026
Um homem atravessando uma rua alagada em um dia chuvoso em Fortaleza, carregando uma sacola e um guarda-chuva.
Ceará

Veja previsão do tempo para sábado (7/02) em Fortaleza

Ocorrência de chuvas na capital deve variar conforme o turno.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Imagem de descargas elétricas atingindo o solo.
Ceará

Ceará registra 15 mil raios entre quarta (4) e quinta-feira (5), diz Enel

Companhia realizou o balanço das descargas atmosféricas durante a tempestade que atingiu regiões do Estado.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Vista de uma avenida urbana movimentada, a avenida Heráclito Graça, em Fortaleza, com asfalto molhado após chuva, exibindo carros e um motociclista.
Ceará

Chuva em Fortaleza é 2ª maior do CE entre quarta (4) e quinta (5)

Acumulado entre 7h de ontem e 7h de hoje foi de 75,2 mm.

Theyse Viana
05 de Fevereiro de 2026
Homem com guarda-chuva caminha em calçada molhada sob chuva intensa, carros com faróis acesos ao fundo.
Ceará

Chove em mais de 100 cidades do Ceará; veja maiores volumes

Cidades de todas as regiões do Estado registram precipitações.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Fortaleza registra chuva com raios e trovões nesta quinta-feira (5)
Ceará

Fortaleza registra chuva com raios e trovões nesta quinta-feira (5)

No começo da manhã, a Defesa Civil emitiu aviso de previsão moderada para chuvas intensas até 12 horas.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Ceará

Como Fortaleza monitora chuvas em tempo real para prevenir enchentes e desastres?

Em entrevista ao Diário do Nordeste, coordenador da Defesa Civil do Município, Haroldo Gondim, detalhou de que modo o trabalho voltado, sobretudo, para áreas de risco é realizado

Thatiany Nascimento
05 de Fevereiro de 2026
Garrafas plásticas e de vidro enfileiradas no chão, totalmente cobertas por óleo, pretas.
Ceará

Óleo de praias do CE ‘colou’ em lixo plástico e chegou aos EUA, mostra estudo

Embalagens com escritos em português percorreram mais de 8 mil km pelo mar.

Theyse Viana
05 de Fevereiro de 2026
Caixas e seringas do medicamento Beyfortus (nirsevimabe), utilizadas na imunização contra o vírus sincicial respiratório (VSR), expostas em balcão de unidade de saúde com banner ‘Aqui tem vacina’ ao fundo.
Ceará

Ceará começa a vacinar contra a bronquiolite bebês prematuros e com comorbidades

O imunizante agirá contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador de infecções respiratórias embebês.

Matheus Facundo
04 de Fevereiro de 2026
Foto do restaurante Barbra’s, localizado no Clube do Náutico, que está com ordem de despejo.
Ceará

Justiça determina despejo imediato do buffet Barbra’s no Clube do Náutico

Com prazo de desocupação expirado em janeiro, decisão judicial determina retirada imediata de restaurante com auxílio policial.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Vista aérea de uma grande barragem, o açude Castanhão, com um vasto reservatório de água azul, uma usina hidrelétrica liberando um jato forte de água em um rio, e paisagem verde com montanhas ao fundo sob um céu claro.
Ceará

Após 7 anos, águas do Orós e Castanhão devem voltar a Fortaleza para evitar desabastecimento

Operação considera cenário indefinido de chuvas no primeiro semestre.

Nicolas Paulino
04 de Fevereiro de 2026
Cearense viraliza ao mostrar dupla jornada entre estudos e maternidade
Ceará

Cearense viraliza ao mostrar dupla jornada entre estudos e maternidade

A jovem Dandara Guerra, de 23 anos, compartilha nas redes sociais a dupla jornada que foi cuidar do filho e fazer faculdade ao mesmo tempo

Gabriel Bezerra*
04 de Fevereiro de 2026
Família foi até local do acidente para cuidar do translado do corpo de Wladerson Vasconcelos Mendes.
Ceará

Topógrafo morre em acidente durante obra da Transnordestina

Dois tios do trabalhador se deslocaram até o local do acidente para acompanhar os procedimentos de translado do corpo.

João Lima Neto
04 de Fevereiro de 2026
Rapaz de cabelo cacheado posando contra um emblema azul e laranja da escola EEMTI João Mattos, vestindo uma camisa polo branca, fardamento de escola estadual.
Ceará

Cearense da periferia e sem acesso a celular é 1º da família a entrar em universidade pública

Eduardo tem 18 anos e foi aprovado em Engenharia Elétrica na UFC.

Theyse Viana
04 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra pessoas em pé em uma rua alagada enquanto um carro passa e joga água nelas.
Ceará

CE registra chuvas em mais de 30 cidades; veja locais

Aviso de precipitações intensas no estado é emitido para os próximos dias.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Mulher atravessando uma rua alagada e descalça, segurando um guarda-chuva, com carros parados no trânsito à sua esquerda sob chuva forte.
Ceará

CE tem novo aviso de chuvas intensas até sábado (7); veja detalhes

Uma segunda previsão aponta ainda condições mais severas em 89 cidades.

Theyse Viana
04 de Fevereiro de 2026