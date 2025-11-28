Carro pega fogo no 4º Anel Viário, em Fortaleza; veja vídeo

Um carro do modelo Fiat Mobi pegou fogo na tarde desta sexta-feira (28), no 4º Anel Viário, em Fortaleza. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros do Ceará. O condutor do veículo não sofreu ferimentos, segundo os bombeiros. Contudo, durante a operação, foi necessário extinguir focos de incêndio que atingiram a vegetação do entorno.