Caminhão com carga de cimento explode na Paupina, em Fortaleza

Um caminhão que carregava cimento explodiu na última sexta-feira (21), na Paupina, em Fortaleza. Embora tenha tido um impacto surpreendente, com uma volumosa e espessa massa de ar tomando conta do espaço, o incidente não envolveu material inflamável e, por isso, não deixou feridos, segundo uma testemunha ouvida pelo Diário do Nordeste. O único dano registrado teria sido a um estabelecimento comercial próximo, que negocia os reparos diretamente com a empresa responsável pela carreta.