Velocidade máxima de 50 km/h será aplicada em mais três vias de Fortaleza; saiba quais

Nos últimos cinco anos, 50 vias de Fortaleza tiveram a velocidade máxima readequada para 50 km/h a fim de reforçar a segurança viária e proteger usuários mais vulneráveis no trânsito. No momento, cinco avenidas - Dom Manuel, Aguanambi, Porto Velho, 13 de Maio e Pontes Vieira - estão em processo de readequação, e mais três devem ter o processo iniciado até agosto.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), as próximas vias impactadas serão a Av. I (Conjunto José Walter), a Alberto Craveiro e a Carneiro de Mendonça.

O superintendente da AMC, Antônio Ferreira, explica que o início da nova regulamentação nessas avenidas depende de fatores climáticos e da finalização de obras físicas, como a instalação de placas verticais e semáforos.

“É um investimento que estamos fazendo para que a gente entre no 9º ano consecutivo de redução de mortes no trânsito de Fortaleza”, projeta o gestor.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que uma redução de até 5% na velocidade do veículo pode resultar em 30% menos sinistros fatais.

Histórico de reduções

A Av. Leste-Oeste foi a primeira via a receber a nova velocidade, em fevereiro de 2018. Entre 2010 e 2017, a via contabilizou uma média de 11 vidas perdidas por ano. Já em 2022, conforme a AMC, nenhuma morte foi registrada na via.

Os impactos da readequação de velocidade foram avaliados por um estudo técnico que considerou como grupo de comparação outras vias de características similares que não receberam a política de segurança viária.

Em 16 vias cuja readequação foi implementada há mais de 12 meses, o levantamento indicou redução de 68,1% na média de acidentes com mortes. Ainda de acordo com a análise, o quantitativo de sinistros reduziu:

em 18,9% os acidentes com vítimas lesionadas

em 29,7% os atropelamentos

em 23,3% o número de acidentes gerais

Outro estudo da AMC concluiu que, após a mudança, houve aumento de apenas 6 segundos no tempo médio de viagem a cada quilômetro percorrido, considerando o tráfego de um dia completo, nas avenidas Augusto dos Anjos, Coronel Carvalho, Osório de Paiva, Bernardo Manuel, Bezerra de Menezes, Jovita Feitosa e José Bastos.

Vias com velocidade já readequada em Fortaleza:

Av. Abolição

Av. Américo Barreira

Av. Antônio Sales

Av. Augusto dos Anjos

Av. Benjamim Brasil

Av. Bernardo Manuel

Av. Bezerra de Menezes

Av. Borges de Melo

Av. Carapinima

Av. Cel. Carvalho

Av. Dom Luís

Av. Domingos Olímpio

Av. dos Expedicionários

Av. Dr. Theberge

Av. Duque de Caxias

Av. Eduardo Girão

Av. Eng. Humberto Monte

Av. Eng. Santana Júnior

Av. Francisco Sá

Av. Frei Cirilo

Av. Gal. Osório de Paiva

Av. Godofredo Maciel

Av. Gomes de Matos

Av. Hist. Raimundo Girão

Av. Imperador

Av. João de Araújo Lima

Av. José Arthur de Carvalho

Av. José Bastos

Av. José Jatahy

Av. José Leon

Av. Jovita Feitosa

Av. Juscelino Kubitschek

Av. Luciano Carneiro

Av. Monsenhor Tabosa

Av. Parsifal Barroso

Av. Pe. Ibiapina

Av. Perimetral

Av. Pres. Castelo Branco

Av. Prof. Heribaldo Costa

Av. Rogaciano Leite

Av. Santos Dumont

Av. Sen. Fernandes Távora

Av. Universidade

R. Alberto Magno

R. Damasceno Girão

R. Dr. Justa Araújo

R. Gov. João Carlos

R. Jorge Dummar

R. Marechal Bittencourt

R. Vereador Pedro Paulo

