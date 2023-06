Av. Pontes Vieira recebe obras para nova velocidade máxima de 50 km/h a partir desta quinta (15)

A partir desta quinta-feira (15), a Avenida Pontes Vieira deve receber intervenções para a redução da velocidade máxima veicular de 60 km/h para 50km/h, de acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A medida já havia iniciado na Avenida 13 de Maio, na última sexta-feira (9), formando um longo corredor com novo limite.

A Pontes Vieira faz parte de um pacote de vias que devem receber diversas medidas para melhorar a segurança viária e reduzir mortes no trânsito. Para isso, deve passar pela renovação da sinalização durante o período noturno, para não interferir no fluxo veicular. A ação é feita em parceria com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

A via registrou, de janeiro de 2018 a maio de 2023, um total de 258 acidentes, sendo um fatal, 178 com vítimas feridas e 30 atropelamentos.

O pacote de intervenções prevê:

renovação da sinalização horizontal e vertical em 18 cruzamentos

inclusão de estágio para pedestres nos semáforos situados na Av. Pontes Vieira com Av. Visconde do Rio Branco, Rua Capitão Gustavo e Rua Barbosa de Freitas

12 calçadas verdes, que são prolongamentos das áreas de passeio para facilitar a travessia de quem anda a pé

O superintendente da AMC, Antônio Ferreira, explica que, após a conclusão das mudanças e a instalação das placas, a nova velocidade já está valendo. Haverá um período educativo de três meses para os motoristas se adaptarem, que deve ser acompanhado por ações educativas de agentes de trânsito.

“Vai ser readequado todo o corredor, da 13 de maio até a Virgílio Távora. A partir da mudança da sinalização vertical, que regulamenta essa velocidade, já está valendo a fiscalização educativa”, descreve.

A Autarquia lembra que, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), o excesso de velocidade é o fator responsável por uma a cada três mortes no trânsito. Por isso, Fortaleza tem readequado o limite de várias vias com alta taxa de acidentes e grande volume de tráfego.

Outras ruas e avenidas

No momento, além da Av. 13 de Maio, as avenidas Dom Manuel, Aguanambi e Porto Velho estão em processo de mudanças.

De 2018 até agora, 50 vias já tiveram a velocidade readequada em Fortaleza:



Av. Abolição Av. Américo Barreira Av. Antônio Sales Av. Augusto dos Anjos Av. Benjamim Brasil Av. Bernardo Manuel Av. Bezerra de Menezes Av. Borges de Melo Av. Carapinima Av. Cel. Carvalho Av. Dom Luís Av. Domingos Olímpio Av. dos Expedicionários Av. Dr. Theberge Av. Duque de Caxias Av. Eduardo Girão Av. Eng. Humberto Monte Av. Eng. Santana Júnior Av. Francisco Sá Av. Frei Cirilo Av. Gal. Osório de Paiva Av. Godofredo Maciel Av. Gomes de Matos Av. Hist. Raimundo Girão Av. Imperador Av. João de Araújo Lima Av. José Arthur de Carvalho Av. José Bastos Av. José Jatahy Av. José Leon Av. Jovita Feitosa Av. Juscelino Kubitschek Av. Luciano Carneiro Av. Monsenhor Tabosa Av. Parsifal Barroso Av. Pe. Ibiapina Av. Perimetral Av. Pres. Castelo Branco Av. Prof. Heribaldo Costa Av. Rogaciano Leite Av. Santos Dumont Av. Sen. Fernandes Távora Av. Universidade R. Alberto Magno R. Damasceno Girão R. Dr. Justa Araújo R. Gov. João Carlos R. Jorge Dummar R. Marechal Bittencourt R. Vereador Pedro Paulo

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil