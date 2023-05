Pacote de segurança viária destinará R$ 9 mi para sinalização e infraestrutura de vias de Fortaleza

A prefeitura de Fortaleza anunciou nesta quinta-feira (4) um pacote de segurança viária na ordem de R$ 9 milhões. O montante será destinado à sinalização e infraestrutura em ruas e avenidas da Capital cearense. O investimento também contemplará o reforço em educação, fiscalização preventiva e comunicação no trânsito.

Já no âmbito da engenharia de tráfego, o pacote abrange a renovação da sinalização horizontal e vertical de 673 cruzamentos, a implantação de 10,1 km de infraestrutura cicloviária, além da instalação de seis novos semáforos e 14 estágios exclusivos para pedestres. Serão construídos também 36 novos pontos semafóricos com reforço na visibilidade, 30 travessias elevadas e 42 lombadas físicas.

"Dez importantes corredores receberão um conjunto de intervenções que incluem melhoria na pavimentação, sinalização, limpeza urbana e readequação da velocidade", completou a Prefeitura, durante o anúncio dos investimentos, em evento alusivo ao Maio Amarelo, que alerta sobre a prevenção dos acidentes de trânsito.

Estão previstos ainda projetos de esquina segura e calçada viva, que através do alargamento de passeios com pintura e balizadores, "promove uma circulação mais segura, principalmente aos pedestres, que são os usuários mais vulneráveis".

O superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Antônio Ferreira, destacou a importância dos investimentos, mas ressaltou que "no trânsito, a responsabilidade é compartilhada entre poder público e sociedade. Enquanto fazemos a nossa parte em investir na construção de infraestruturas adequadas. condutores e pedestres devem cumprir o dever de respeitar as normas de circulação. Com a soma desses esforços salvaremos mais vidas".

Mais 4 vias terão velocidade reduzida

Política já adotada em Fortaleza, a redução de velocidade nas vias será expandida para quatro novas avenidas. Conforme avaliação da AMC, a medida que é "comprovadamente eficaz em relação à segurança viária", será implantada, neste mês de maio, nas avenidas como Dom Manuel, Aguanambi, 13 de Maio e Porto Velho. As vias terão o limite readequado para 50 km/h.

Essas vias foram escolhidas de forma estratégica, baseando-se nos números entre janeiro de 2019 e março de 2023. Neste período, foram registradas 12 ocorrências fatais, 469 com vítimas feridas e 70 registros de atropelamentos. Ainda conforme a Autarquia de Trânsito, "a readequação da velocidade em Fortaleza já reduziu em 68,1% o quantitativo de acidentes com mortes nas vias tratadas".

Em 2022, a Capital cearense contabilizou 158 óbitos nas vias da cidade com taxa de mortalidade de 6,0 para cada 100 mil habitantes. O número é 57% menor em relação ao do ano de 2014, no qual 377 pessoas perderam a vida. A queda foi de 14,7% quando comparado a 2021.