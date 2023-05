De CNH a carteira de trabalho: saiba quais documentos têm versão digital e como acessar

Parar numa blitz e, de imediato, pensar se o documento do veículo está no porta-luvas ou não. A tensão é comum, mas não atinge quem já tem carteira de habilitação e licenciamento na tela do celular – dois dos diversos documentos oficiais disponíveis em versão digital.

O Governo Federal tem ampliado a disponibilidade das ferramentas online e “já superou em 20% a meta da transformação digital de serviços públicos”, segundo contabiliza. Mais de 500 novos serviços já têm acesso online no Brasil.

Por meio da plataforma gov.br, é possível fazer login em diversos serviços, além de acessar, na tela do smartphone, uma extensa carteira de documentos oficiais.

Documentos com versão digital

Serviços públicos disponíveis online

Meu INSS (acesso por meio do gov.br);

Meu DigiSUS (acesso pelo ConecteSUS);

Meu CadÚnico (acesso por meio do gov.br);

Receber Abono Salarial ou popular PIS (acesso por meio do gov.br);

Declarar Imposto de Renda (acesso por meio do gov.br);

Consultar dívidas e pendências junto à Receita Federal (acesso por meio do gov.br);

Escola Segura, plataforma para denunciar ameaças ou ataques.

Além desses, outros diversos serviços privados básicos – como emissão de contas de energia elétrica e água, por exemplo – também são comumente disponibilizados pelas empresas concessionárias.

