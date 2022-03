Saiba como ter conta ouro ou prata no aplicativo do governo para sacar dinheiro esquecido

Brasileiros com dinheiro esquecido nos bancos podem resgatar os valores a partir desta segunda-feira (7). Para resgatar o dinheiro no Sistema Valores a Receber (SVR), é necessário logar com a conta gov.br, que permite acesso a diversos serviços do governo.

O acesso, contudo, só é possível para quem tem uma conta no nível prata ou ouro. Existem três níveis diferentes das contas gov.br: bronze, prata e ouro. A classificação reflete o grau de segurança da conta e traz permissões diferentes para o usuário.

Quem tem a conta no nível bronze precisa subir ao prata ou ouro para conseguir resgatar os valores a serem recebidos.

Qual o meu nível?

O nível da conta é exibido na tela de privacidade. Essa consulta pode ser feita tanto no navegador, por meio do site Gov.br, como no aplicativo disponível para Android e iOS.

Para conferir o nível, basta selecionar a opção "privacidade" logo após realizar o login com CPF e senha. Em seguida, é necessário selecionar a opção “Gerenciar lista de selos de confiabilidade” e autorizar o acesso.

Descendo a página, irá aparecer a lista de selos de confiabilidade, mostrando o nível em que o usuário se encontra.

Bronze, prata ou ouro?

Confira as permissões para cada um dos níveis da conta gov.br:

BRONZE

Cadastro via formulário on-line para validação dos seus dados na Receita Federal

Cadastro via formulário on-line para validação dos seus dados no INSS

Cadastro via atendimento presencial nas Agências do INSS

Validação dos seus dados via atendimento presencial nos postos do Denatran

PRATA

Validação facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto nas bases da Carteira de Habilitação (CNH)

Validação dos seus dados via internet banking de um banco credenciado

Validação dos seus dados com usuário e senha do SIGEPE, se você for servidor público federal

OURO

Validação facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto nas bases da Justiça Eleitoral

Validação dos seus dados com Certificado Digital compatível com ICP-Brasil

Como aumentar o nível da conta?

Para subir ao nível prata ou ouro, é possível utilizar o aplicativo gov.br, seguindo todas as orientações descritas. Também é possível aumentar o grau de segurança da conta por meio do navegador, acessando a aba "Selos de Confiabilidade".

Ainda é possível conseguir um nível maior por meio de validação pelo internet banking, Sistema de Gestão de Acesso do Ministério do Planejamento (SIGEPE), validação facial pelo Denatran ou TSE e uso de Certificado Digital.