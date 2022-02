Consulta de dinheiro ‘esquecido’ em bancos será liberada nesta segunda-feira (14); veja como fazer

A partir da desta segunda-feira (14), o Banco Central volta a liberar para os brasileiros a possibilidade de consultar o saldo de dinheiro “esquecido” em bancos. Esse sistema foi liberado no último dia 24 de janeiro, mas devido ao grande volume de acesso, acabou sendo suspenso.

De acordo com o Banco Central, os valores serão devolvidos a partir de 7 de março por meio do Pix. Caso outro método de transferência seja solicitado pelo cidadão, a instituição financeira irá entrar em contato.

Veja como consultar:

Acesse https://valoresareceber.bcb.gov.br;

Na página virtual, informou seu CPF ou o CNPJ de sua empresa;

O sistema irá informar uma data para que o cidadão faça a consulta;

Na data informada, acesso novamente o mesmo sistema;

Após o acesso, consulte o valor disponível e solicite a transferência.

Os valores são oriundos de contas encerradas com saldo disponível, tarifas de operações de crédito cobradas indevidamente, recursos de consórcio encerrados, entre outros motivos.

Montante

A estimativa do Banco Central é de que sejam devolvidos R$ 8 milhões para cerca de 28 milhões de pessoas. Neste primeiro momento, o cidadão terá acesso apenas à data de consulta. Somente no dia informado será possível solicitar a transferências dos recursos. Após o pedido, os bancos terão até 12 dias para realizar a movimentação financeira indicada pelo cliente.

Cuidado com golpes

O Banco Central alertou para o risco de fraudes utilizando o nome do Sistema Valores a Receber (SVR). Veja como evitar cair em golpes:

O BC não entra em contato com os cidadãos;

Qualquer informação sobre valores a receber só poderá ser obtida a partir de 14/02/2022;

A solicitação de resgate no SVR será feita por meio de usuário e senha e os recursos serão transferidos diretamente das instituições financeiras para os cidadãos, que não devem fazer qualquer depósito prévio a qualquer pessoa ou instituição.

