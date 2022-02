Após a queda do sistema de consulta de Valores a Receber, o Banco Central (BC) lançou nesta segunda-feira (7) um novo site para que os cidadãos que possuem quantias esquecidas em bancos possam verificar a situação. As operações de consulta serão retomadas no dia 14 de fevereiro.

Todo o relacionamento do cidadão com o SVR se dará no novo site. De acordo com o BC, não será possível consultar ou solicitar valores no SVR no site principal da instituição.

Quando feita a consulta pelo site, será possível descobrir se há algum valor a ser recebido e, caso haja, o cidadão terá acesso à data para saber qual a quantia e solicitar a transferência, a partir do dia 7 de março.

"O BC recomenda que o cidadão volte ao site na data informada. Caso não compareça nessa data, o cidadão terá que fazer uma nova consulta para receber uma nova data para pedir o resgate", informa o BC por nota.

A instituição ressalta ainda que o cidadão nunca perde o direito sobre os valores em seu nome. "As instituições financeiras guardarão esses recursos pelo tempo que for necessário, esperando até que o cidadão solicite a devolução".

Cuidados com golpes

O BC informou também os cuidados que se devem ter com possíveis golpes e destaca que o Banco Central não envia links nem entra em contato com o cidadão para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais.

Além disso, ninguém está autorizado a entrar em contato com o cidadão em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber.

Portanto, o cidadão nunca deve clicar em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram, nem deve fazer qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores.

"Apenas após o cidadão acessar o sistema, e somente no caso de pedir o resgate sem indicar uma chave Pix, a instituição financeira que o cidadão escolheu entrará em contato com ele para realizar a transferência. Mesmo nesse caso bastante específico, essa instituição não pode pedir que o cidadão informe seus dados pessoais nem sua senha".

Veja como acessar o Sistema Valores a Receber

Acesse o novo site a partir do dia 14 de fevereiro; Use o CPF ou CNPJ para consultar se há valores para receber; Caso positivo, guarda a data que o sistema vai informar para efetuar o resgate; Para acessar, é preciso ter o login Gov.br. O cadastro gratuito pode ser feito pelo app Gov.br ou pelo site. Você vai precisar de um cadastro Gov.br nível prata ou ouro para solicitar os recursos; Volte ao site do SVR na data informada e, com o login Gov.br, acesse o sistema para saber o valor disponível e solicitar a transfência; Caso perca a data de resgate, volte ao site em outro momento e o sistema vai informar uma nova data para consulta.