Banco Central tira do ar sistema de consulta de valores a receber de bancos

Um dia após ser disponibilizado pelo Banco Central (BC) para consulta a valores esquecidos em bancos e demais instituições financeiras, o chamado sistema Registrato foi retirado do ar nesta terça-feira (25).

O BC estima que os clientes têm, ao todo, R$ 8 bilhões a receber ao longo de 2022. Nesta primeira fase, contudo, deverão ser devolvidos cerca de R$ 3,9 bilhões.

Em comunicado no site, o Banco Central informou que "o lançamento do Sistema Valores a Receber (SVR) gerou demanda de acessos muito acima da esperada, o que provocou instabilidade em sua página e também nos sites do BC, do Registrato e Minha Vida Financeira. Para estabilizar esses sites, o BC suspendeu temporariamente o acesso ao SVR".

Apesar de reconhecer o problema, o BC garantiu que está trabalhando para que o "funcionamento dos sites seja normalizado o mais breve possível e também para o retorno do SVR", acrescentou, finalizando com um pedido de desculpas aos clientes pelo "transtorno".

Os cerca de R$ 3,9 bilhões de valores previstos para serem devolvidos nesta primeira fase, conforme o BC, são decorrentes de:

Contas-correntes ou poupança encerradas com saldo disponível;

Tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em Termo de Compromisso assinado pelo banco com o Banco Central;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito; e

recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados;