Veja onde se vacinar contra Covid em Fortaleza neste sábado (2)

Tentando frear o aumento do número de casos de Covid-19 no Ceará, a Prefeitura de Fortaleza está realizando um mutirão de vacinação em 14 postos de saúde da Capital, ao longo deste sábado (2). Durante a ação, que ocorre até as 16h30, todas as faixas etárias poderão ser imunizadas.

No posto de saúde Irmã Hercília, no bairro São João do Tauape, longa fila se formou durante a manhã com pessoas à procura de imunização.

Aplicando vacinas contra Covid-19 e Influenza, o mutirão visa atender o público que ainda não tomou as doses de reforço ou que ainda não completou o esquema vacinal. Entretanto, vale ressaltar que, para receber o imunizante bivalente contra a Covid-19, é necessário já ter tomado, pelo menos, as duas primeiras doses. Portanto, é preciso informar no posto de saúde e solicitar as primeiras doses.

Legenda: Longa fila de pessoas à procura de vacina se formou no Posto de Saúde Irmã Hercília, no bairro São João do Tauape Foto: Gustavo Bortoli/SVM

A imunização contra Influenza, popularmente conhecida como “vacina da gripe”, pode ser aplicada em todos os grupos, incluindo gestantes, idosos e bebês com mais de seis meses de idade.

Por fim, a Prefeitura ressalta que pessoas com sintomas gripais leves poderão receber a vacina contra Covid-19 normalmente, mas, em casos mais graves, recomenda-se esperar 30 dias após o fim do quadro sintomático.

No caso da vacinação contra Influenza, o recomendado é que pessoas que apresentem sintomas gripais, como febre e coriza, aguardem até estar totalmente saudáveis antes de receber o imunizante.

Desde o início da vacinação, já foram aplicadas 7.302.788 doses contra a Covid-19, somente em Fortaleza. O número de doses da vacina bivalente é de 438.811.

ONDE SE VACINAR EM FORTALEZA

REGIONAL DE SAÚDE I

Posto de Saúde Paulo Melo

Endereço: Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo

Posto de Saúde Casemiro Filho

Endereço: Av. Francisco Sá, 6449 - Barra do Ceará

REGIONAL DE SAÚDE II

Posto de Saúde Célio Brasil Girão

Endereço: Rua Professor Henrique Firmeza, 82 - Cais do Porto

Posto de Saúde Irmã Hercília

Endereço: Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape

REGIONAL DE SAÚDE III

Posto de Saúde Santa Liduína

Endereço: Rua Professor João Bosco, 213 - Rodolfo Teófilo

Posto de Saúde Humberto Bezerra

Endereço: Rua Hugo Vítor, 51 - Antônio Bezerra

REGIONAL DE SAÚDE IV

Posto de Saúde Turbay Barreira

Endereço: Rua Gonçalo Souto, 420 - Vila União

Posto de Saúde Antônio Ciríaco

Endereço: Rua Gomes Brasil, 555 - Parangaba

REGIONAL DE SAÚDE V

Posto de Saúde Luiza Távora

Endereço: Travessa São José, 940 - Mondubim

Posto de Saúde Fernando Diógenes

Endereço: Rua Teodoro de Castro, s

- Granja Portugal

Posto de Saúde Siqueira

Endereço: Av. Eng. Luiz Montenegro, 485 – Siqueira

REGIONAL DE SAÚDE VI

Posto de Saúde Mattos Dourados

Endereço: Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz

Posto de Saúde Janival de Almeida

Endereço: Rua Coelho García, 25 - Passaré

Posto de Saúde Melo Jaborandi

Endereço: Rua Trezentos Quinze – Jangurussu

AUMENTO DE CASOS

De acordo com informações da Secretaria de Saúde (Sesa), o Ceará registrou um novo aumento de casos de Covid-19 em novembro. Entre os dias 19 e 25, mais de 700 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Na semana anterior, foram confirmados 247 casos.

A responsável pelo salto é a variante Eris, segundo o órgão. “A variante Eris é capaz de driblar a memória imunológica e provocar infecção respiratória ou síndrome gripal. Esse é o cenário que provavelmente está se configurando ao longo do mês de novembro”, explicou Antonio Lima Silva Neto, secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa.

Nesta sexta-feira (1º), a Secretaria ainda divulgou dados que mostram um aumento de ocorrências de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), caracterizada por febre, tosse e falta de ar, em crianças e bebês. Esse público é justamente o que está menos protegido da Covid-19.