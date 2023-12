Escalada de casos de Covid-19 no Ceará é mais grave para crianças de seis meses a um ano

O Ceará enfrenta uma nova escalada de casos de Covid-19. Os testes RT-PCR processados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (Lacen) apontaram que a taxa de positividade saiu de 12,6% no último 17 de novembro para 34,4% na última quarta-feira (29). No entanto, embora os adultos estejam positivando mais, um grupo específico tem sido afetado com mais gravidade: as crianças, especialmente as de seis meses a um ano.

Dados divulgados nesta sexta-feira (1º) pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) mostraram que há um aumento de ocorrências de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) — ou seja, febre, tosse e falta de ar — em bebês. Esse público também é o que está menos protegido da doença.

De acordo com a Sesa, apenas 32,1% do público dessa faixa etária está imunizado com a primeira dose da vacina, enquanto que 18,8% tomou a segunda dose e um grupo menor ainda, de 5,2%, tomou a adicional.

A cobertura vacinal melhora à medida que a idade avança. Na faixa etária de cinco a 11 anos, 84,2% das crianças tomaram a primeira dose da vacina, 65,9% tomaram a segunda e 16,6% receberam a adicional. Já na fase da adolescência, entre 12 e 17 anos, quase o total do público (99,2%) tomou as duas primeiras doses e 47,2% tomou a terceira.

Cenário epidemiológico

Atualmente, o Ceará registra uma média de 200 casos confirmados de Covid-19 por dia. Segundo o secretário-executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Silva Lima Neto, o Tanta, isso sugere uma transmissão rápida do vírus e a circulação de novas variantes que conseguem escapar da imunidade induzida por vacina.

Veja o cenário de positividade da Covid-19 no Ceará, por região:

Cariri : 34,1%

: 34,1% Fortaleza : 31,3%

: 31,3% Litoral Leste/Jaguaribe : 23,9%

: 23,9% Norte : 15,8%

: 15,8% Sertão Central: 17,6%

Total de exames: 2.464 (743 positivos).

Fonte: Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)

Além disso, foi confirmado um óbito pela doença no início do mês, em 8 de novembro. O paciente tinha 72 anos e comorbidades. Um outro possível óbito está em investigação.

Baixa cobertura de bivalente

A baixa cobertura da vacina bivalente também preocupa as autoridades sanitárias cearenses no enfrentamento à Covid-19. No Estado, embora 100% do público acima de 18 anos esteja imunizado com a primeira e a segunda dose da vacina, apenas 18,6% da população apta tomou a bivalente.

A vacinação com a bivalente é importante porque concede imunidade, inclusive, contra as subvariantes da Ômicron que estão sendo responsáveis pela escalada dos novos casos. "[A bivalente] Torna o indivíduo mais capaz de neutralizar mais rapidamente essas variantes. [...] A gente esquece que a Covid existe, mas ela ainda é capaz de fazer uma escalada. Tem capacidade de transmissibilidade muito alta", reforça Tanta.

Campanha de vacinação

Uma campanha de vacinação para intensificar a imunidade contra a Covid-19 será iniciada na próxima segunda-feira (4), no Ceará.

Em Fortaleza, a campanha terá início neste sábado (2), com um mutirão nos postos de saúde da Cidade. Nesse dia, 14 unidades estarão abertas de 8 horas às 16h30 para aplicar doses de vacinas contra a Covid e a Influenza.

Para tomar a bivalente, no entanto, é necessário ter tomado, pelo menos, as duas primeiras doses de vacinas, além de ser maior de 18 anos e possuir documento de identificação com foto.

Onde se vacinar em Fortaleza?

REGIONAL DE SAÚDE I

Posto de Saúde Paulo Melo (Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo)

Posto de Saúde Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 - Barra do Ceará)

REGIONAL DE SAÚDE II

Posto de Saúde Célio Brasil Girão (Rua Professor Henrique Firmeza, 82 - Cais do Porto)

Posto de Saúde Irmã Hercília (Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape)

REGIONAL DE SAÚDE III

Posto de Saúde Santa Liduína (Rua Professor João Bosco, 213 - Rodolfo Teófilo)

Posto de Saúde Humberto Bezerra (Rua Hugo Vítor, 51 - Antônio Bezerra)

REGIONAL DE SAÚDE IV

Posto de Saúde Turbay Barreira (Rua Gonçalo Souto, 420 - Vila União)

Posto de Saúde Antônio Ciríaco (Rua Gomes Brasil, 555 - Parangaba)

REGIONAL DE SAÚDE V

Posto de Saúde Luiza Távora (Travessa São José, 940 - Mondubim)

Posto de Saúde Fernando Diógenes (Rua Teodoro de Castro, s

- Granja Portugal)

Posto de Saúde Siqueira (Av. Eng. Luiz Montenegro, 485 – Siqueira)

REGIONAL DE SAÚDE VI

Posto de Saúde Mattos Dourados (Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz)

Posto de Saúde Janival de Almeida (Rua Coelho García, 25 - Passaré)

Posto de Saúde Melo Jaborandi (Rua Trezentos Quinze – Jangurussu)