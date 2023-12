Duas subvariantes da Ômicron inéditas no Brasil elevam casos de Covid no Ceará Apesar de disseminarem rapidamente e de "enganarem" as vacinas, as subvariantes não se mostraram muito eficientes

Escrito por Luana Severo e Gabriela Custódio , 19:00 - 01 de Dezembro de 2023 Atualizado às 21:58