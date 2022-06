Veja fotos de como ficou apartamento atingido por incêndio no bairro Cocó

Novas imagens do apartamento que pegou fogo no 22º andar de um prédio no Cocó, em Fortaleza, mostram o interior do imóvel completamente destruído pelas chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o prejuízo foi somente estrutural e material. Houve perda total de móveis e eletrodomésticos, além de danos na rede elétrica, vidraças e paredes.

Legenda: Teto do imóvel cedeu após as chamas Foto: Reprodução

O imóvel residencial fica localizado na Rua Andrade Furtado. Não havia nenhum morador no apartamento no momento da ocorrência.

Contudo, os bombeiros informaram que uma senhora de 101 anos estava dormindo no 10º andar do prédio. A idosa recebeu auxílio das equipes. Os moradores dos demais apartamentos foram orientados a evacuar o local.

Legenda: Chamas foram controladas às 15h45 pelos bombeiros Foto: Reprodução

O fogo foi controlado por volta das 15h45. As equipes de combate usaram uma escada mecânica, duas viaturas de salvamento e duas de resgate.

'Pensei que ia morrer'

A diarista Marinete Paulino, que trabalha há 18 anos em um imóvel, relatou ter sido resgatada pelos bombeiros em meio a muita fumaça. "Eu pensei que ia morrer ali dentro", lembrou.

"Eu abri minha porta e já estava tudo fechado de fumaça, corri para o apartamento e fechamos tudo. A fumaça entrou, mas a gente conseguiu respirar um pouco quando eu abri as janelas".

No momento do incêndio, estavam Marinete, o patrão e as duas filhas dele no apartamento.