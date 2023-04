UVA lança edital para o semestre 2023.2 com 950 vagas para cursos de graduação

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) lançou edital do processo seletivo para ingresso no semestre 2023.2, nessa terça-feira (25). Para realizar a seleção, a instituição de ensino superior considerará os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os interessados concorrerão a 950 vagas, sendo 870 delas ofertadas aos campi localizados em Sobral e 80 destinadas às formações situadas no campus Ibiapaba, em São Benedito.

As inscrições permanecerão abertas do dia 17 de maio a 11 de junho, e o resultado do processo seletivo deverá ser divulgado em 14 de julho, às 17h.

Para participar, os candidatos terão que anexar, durante a inscrição online, o Boletim de Notas do Enem de alguma edição dos últimos cinco anos. Além disso, os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 100.

Candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em instituições públicas terão direito a desconto de 50% na quantia. Já participantes que sejam doadores de sangue, funcionários técnicos e administrativos da universidade ou seus dependentes diretos, e pessoas com deficiência poderão solicitar a isenção do valor, no período de 17 a 23 de maio.

CURSOS

No campus Ibiapaba, serão ofertadas vagas para licenciatura em Pedagogia e bacharelado em Administração. Já nas unidades de Sobral, os participantes poderão optar entre 12 cursos de bacharelado e 11 cursos de licenciatura. Confira:

Bacharelado

Administração

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Ciências da Computação

Ciências Sociais

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

Filosofia

Geografia

Química

Zootecnia

Licenciatura

Ciências Biológicas

Ciências Sociais

Educação Física

Física

Geografia

História

Letras - Habilitação em Língua Inglesa

Letras - Habilitação em Língua Portuguesa

Matemática

Pedagogia

Química