Inscrições para as Casas de Cultura Estrangeira da UFC começam nesta terça (25)

Estão abertas, a partir desta terça-feira (25), as inscrições para o processo seletivo das Casas de Cultura Estrangeira, da Universidade Federal do Ceará (UFC). Interessados têm até o dia 7 de maio para se cadastrar na seleção no site da instituição. A inscrição será aberta às 10h.

São oferecidas mil vagas em cursos presenciais de idiomas — 580 delas são destinadas para o semestre inicial e 420 são para teste de nível. Para participar, os candidatos devem ter concluído o ensino fundamental e apresentar o certificado de conclusão emitido por estabelecimento de ensino credenciado pelo Ministério da Educação.

>> Veja o edital completo

Vagas

Para o semestre inicial, as vagas estão distribuídas entre as Casas de Cultura Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa, bem como para o curso de Libras. Já no teste de nível, a seleção é para os outros semestres.

Provas

O processo seletivo será por prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser aplicada no dia 28 de maio, entre 14h e 17h, em Fortaleza.

Para candidatos para o semestre inicial, serão cobradas questões de língua portuguesa e conhecimentos gerais. Já para o teste de nível, conhecimentos específicos da língua escolhida pelo candidato. O resultado será divulgado no site da seleção até o dia 21 de junho.

A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada no preenchimento da ficha de inscrição, entre as 10h desta terça e as 23h59min desta quarta (26).