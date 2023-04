Escola de Gastronomia Social oferta 200 vagas para cursos gratuitos; veja detalhes

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) está ofertando 200 vagas para seis cursos gratuitos em maio. As inscrições acontecem entre os dias 24 e 25 de abril, em um único ciclo. Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar a inscrição no site da escola.

As aulas acontecem de 2 a 5 e 8 de maio. Para participar da seleção, os candidatos precisam ter a partir de 17 anos, incluindo adultos e idosos, e disponibilidade para participar das aulas pela manhã (das 8h30 às 12h), no período da tarde (das 13h30 às 17h) ou à noite (das 18h30 às 21h). As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, seguindo critérios estabelecidos em edital.

Para se inscrever, é necessário acessar o site oficial da escola. As pessoas selecionadas serão contatadas por WhatsApp. O resultado será divulgado dia 26 de abril.

Cursos disponíveis