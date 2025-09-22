Unifor lança processo seletivo 2026.1 com vestibular marcado para 19 de outubro

Diário do Nordeste
Agência de Conteúdo DN
Legenda: Nesta edição, a instituição oferece vagas em 37 cursos de graduação presenciais
Foto: Divulgação

A Universidade de Fortaleza (Unifor), mantida pela Fundação Edson Queiroz, abriu inscrições para o processo seletivo 2026.1. O vestibular presencial será realizado no dia 19 de outubro, no campus da instituição, e os candidatos podem se inscrever até 14 do próximo mês, exclusivamente pelo site da Unifor.

Além da prova, os interessados têm outras cinco formas de ingresso: pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aproveitamento de notas de vestibulares anteriores, transferência de outra universidade, ingresso como segunda graduação ou reabertura de curso.

Nesta edição, a instituição oferece vagas em 37 cursos de graduação presenciais, distribuídos nos quatro centros acadêmicos: Ciências da Comunicação e Gestão (CCG), Ciências Jurídicas (CCJ), Ciências da Saúde (CCS) e Ciências Tecnológicas (CCT).

Referência nacional

Reconhecida como a melhor universidade privada do Norte e Nordeste e a sexta melhor particular do Brasil, segundo o Ranking Universitário Folha (RUF) 2024, a Unifor possui 630 mil metros quadrados de infraestrutura. O campus conta com mais de 400 laboratórios, auditórios, escritórios de prática acadêmica e núcleos de pesquisa e extensão, como o Escritório de Prática Jurídica (EPJ), o Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami), as Clínicas Odontológicas, o Complexo de Medicina Veterinária e o Parque Desportivo.

Outro diferencial é a oportunidade de intercâmbio. A Unifor mantém convênios com mais de 140 instituições estrangeiras, possibilitando aos alunos experiências acadêmicas internacionais.

Serviço

Processo Seletivo Unifor 2026.1
Inscrições: a até 14 de outubro
Data do vestibular: 19 de outubro
Mais informações:

Setor de Captação de Novos Alunos
Telefone: (85) 3477-3000
WhatsApp: (85) 99246-6625
E-mail: queroserunifor@unifor.br
Inscrições pelo site

