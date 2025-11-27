Unifor lança ebook gratuito sobre cursos de Arquitetura e Design

Com formações que abordam as principais tendências do mercado, os cursos da área de Design da Universidade de Fortaleza (Unifor) proporcionam todas as ferramentas que os estudantes necessitam para ingressar no mercado de trabalho.

Confira a seguir a ebook

“Cursos de Design da Unifor: ideias que ganham forma, cores e impacto”.

Em busca de promover as oportunidades do mercado e apresentar para quem está em dúvida como cada formação funciona, a universidade lança o ebook gratuito “Cursos de Design da Unifor: ideias que ganham forma, cores e impacto”.

A publicação contempla os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Moda e Design de Interiores.

O material conta com detalhes sobre cada um dos cursos, como noções sobre trabalhabilidade, principais áreas de atuação, oportunidades de dupla graduação, entre outros. Além disso, há depoimentos de alunos e egressos sobre como os cursos impulsionaram suas carreiras em diferentes segmentos.

No caso do curso de Design, os estudantes são capacitados para atuar em áreas como design gráfico, design de interação e de serviços, com foco em iniciativas voltadas para desenvolvimento de projetos de experiência do usuário, criação de interfaces gráficas e muito mais.

Já a formação em Design de Moda conta com duração de dois anos e meio, levando os estudantes a atuarem em campos como criação e gestão de projetos e produtos de vestuário, em mercados de varejo e atacado. O curso possui nota máxima na avaliação do MEC.

Em Design de Interiores, os estudantes criam espaços internos otimizados, que utilizam os recursos disponíveis de forma estratégica, seja para residências ou para estabelecimentos comerciais.

Já para os estudantes da graduação em Arquitetura e Urbanismo, com duração de cinco anos, as possibilidades abrangem a criação de projetos estruturais de grande porte, voltados para um mercado cada vez mais variado em Fortaleza, que vive período de expansão em empreendimentos residenciais e comerciais.