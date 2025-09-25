Unifor lança ebook gratuito com foco em carreiras da Comunicação

A Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, lançou novo e-book gratuito para estudantes interessados em seguir carreira na área da Comunicação. O material já pode ser baixado e reúne informações sobre cursos, oportunidades e tendências do setor.

Material exclusivo Comunicação Unifor: prática, tendências e oportunidades Descubra como os cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Cinema e Audiovisual, Marketing e Design se conectam às tendências do mercado e como a Unifor prepara profissionais para os desafios reais da Comunicação. Tendências de mercado e possibilidades de atuação no mundo da Comunicação Experiências acadêmicas que preparam os profissionais de destaque Projetos, parcerias e eventos exclusivos para os estudantes da Unifor e oportunidades Baixar ebook gratuito

O novo e-book destaca temas como o impacto das mídias digitais, a inteligência artificial, a economia criativa e a comunicação multicultural — elementos centrais para quem deseja construir uma trajetória de sucesso na área.

Reconhecida como referência no ensino superior no Ceará, a Unifor oferece salas de aula e laboratórios que combinam inovação, prática e interdisciplinaridade. No Centro de Ciências da Comunicação e Gestão, os estudantes encontram formações em Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Design, Cinema e Audiovisual e Marketing, áreas que refletem as diversas possibilidades de atuação no mercado contemporâneo.

“Cada curso é estruturado para oferecer formação sólida, integrada e conectada às demandas reais de mercado, valorizando o diálogo constante entre teoria, prática e inovação”, afirma Danielle Coimbra, diretora do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão.

Mais do que apresentar graduações, o material busca antecipar tendências e apresentar as possibilidades de atuação em uma área em constante atualização e transformação no mercado.