TV Verdes Mares é homenageada pela Acert no Dia Mundial da Televisão

A TV Verdes Mares foi homenageada pela Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) na noite desta segunda-feira (20), em referência ao Dia Mundial da Televisão. A celebração aconteceu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE), em Fortaleza.

Na ocasião, a associação celebrou emissoras pioneiras no Estado como TV Ceará, Verdes Mares, Cidade e Jangadeiro, além de 75 grandes nomes do rádio e da televisão cearense, encabeçados por João Dummar, fundador da primeira estação de rádio do Ceará, a PRE-9 - Ceará Rádio Clube.

Legenda: Jornalista Tom Barros esteve presente na celebração Foto: Ismael Soares

Erick Picanço, diretor Comercial e Marketing do Sistema Verdes Mares, destacou a importância de participar de um evento como esse em homenagem às emissoras de televisão, que têm um papel fundamental de informar a população sobre diversos setores e atividades.

"A TV Verdes Mares representa um conglomerado que tem rádios, TVs, e a TV no Brasil é parte da nossa cultura. A TV tem uma função social de informar através do jornalismo, mas também de alegrar com o entretenimento, no caso, a TV Veres Mares com as novelas, também trazendo o futebol brasileiro, mas, acima de tudo, ajudando a informar a nossa população do que acontece. Então, essa homenagem é o reconhecimento de uma função importante que a gente tem para a sociedade", afirmou Picanço.

Já Afro Lourenço, presidente da Acert, afirma que o momento é uma oportunidade de celebrar personalidades e veículos de referência para a história da comunicação no Estado. "Comemorar o Dia Mundial da Televisão é ressaltar o protagonismo desse veículo de comunicação como protagonista da transformação do tecido social na constante construção de uma sociedade livre, justa e solidária", disse o presidente.