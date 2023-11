Fortaleza busca ampliar colaboração internacional e parcerias com outros países, diz Sarto

Fortaleza tem buscado cada vez mais a ampliação de colaborações internacionais e projetos exitosos nas gestões públicas de outros países, disse o prefeito José Sarto, durante a abertura da 39ª Assembleia Geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), na manhã desta segunda-feira (20).

O evento reúne 30 capitais de oito países diferentes: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. Além de Fortaleza, só três outras capitais brasileiras fazem parte da União: Rio de Janeiro, Salvador e Belém.

“Vamos trocar experiências em diversas áreas. O que nos identifica para além da língua é a vontade de contextualizar diferentes culturas. Queremos mostrar as políticas públicas que temos, para ver o que dá certo e o que pode ser diferente”, explicou o gestor.

Segundo Sarto, Fortaleza tem “várias cartas de intenções” com os países de Língua Portuguesa, mas as discussões só poderão avançar agora, com a reaproximação de nações após a pandemia de Covid-19. “Certamente daqui sairão muitas propostas de intercâmbio para que a gente amplie essa participação com outros países”, projeta.

A UCCLA foi fundada em 1985 e desenvolve ações no âmbito da prevenção, saúde, educação, cultura, infraestrutura, saneamento, meio ambiente e patrimônio. Durante o encontro, devem ser discutidos possíveis projetos de cooperação entre as cidades participantes, levando em conta as possibilidades de intercâmbio cultural e econômico possibilitadas pelo idioma.

Perspectivas para o futuro

Vitor Ramalho, secretário geral da União, comemora que “o Brasil está de volta à comunidade internacional e isso significa a aproximação das cidades brasileiras a uma agenda que prioriza as cidades do futuro e a diplomacia. “Daqui sairão medidas com os olhos em questões como alterações climáticas, juventude e planejamento econômico das cidades”, entende.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, complementa que Fortaleza é exemplo para outras cidades por possuir uma Escola de Governo do Município, favorecendo a interseção entre diversas áreas. “Assim, temos a capacidade de aprender com os outros e perceber que nossas cidades são diferentes, mas podem estar à frente na inovação, cultura e tecnologia”, diz.

Além da assembleia, restrita a membros da organização, podem ocorrer encontros bilaterais entre os diferentes integrantes, ou seja, oportunidades para diálogos um a um entre os representantes de cada cidade.

Na terça (21), representantes visitarão equipamentos públicos, como Parque Rachel de Queiroz, Cuca Pici, um microparque urbano, uma Escola Areninha e o Centro de Controle da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).