Plataforma Cirurgia Já é alternativa para fugir de filas de espera em hospitais

Com o objetivo de reduzir o tempo de espera de pacientes que não contam com planos de saúde para a realização de cirurgias, a plataforma Cirurgia Já conta com vasto acervo de procedimentos disponíveis para a população.

Com diversos planos de pagamento para atender às necessidades de cada paciente, os clientes podem optar por parcelar o valor da cirurgia em até 24x no boleto bancário, 21x no cartão de crédito, ou ainda utilizar crédito consignado para aposentados, pensionistas e servidores públicos. Além disso, todos os custos da cirurgia estão inclusos no pacote.

Dentre os procedimentos disponíveis, estão: cirurgia de remoção da vesícula, cirurgias de correção de hérnias, ortopédicas, bariátricas (obesidade), retirada de útero, laqueadura, cesárea, cirurgias plásticas, catarata, biópsias, tumores de pele, dentre outras.

Segundo a diretora comercial da plataforma, Tamilis Feitosa, no Ceará, quase 90% da população não tem plano de saúde, o que projetou na equipe o anseio de proporcionar uma alternativa de acesso a cirurgias de maneira rápida e eficiente para esse público. “Vendo essa necessidade, o Cirurgia Já foi idealizado para abraçar pessoas que esperam meses e até anos em filas e terminam piorando o quadro. Com a plataforma, o paciente não precisa procurar onde fazer exames de sangue, de imagem, ou seja, todos os exames pré-operatórios, além da consulta com o médico, pois em um único lugar ele consegue conectar todos os envolvidos para a cirurgia ocorrer”, comenta.

A Cirurgia Já conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados e experientes, que garantem um atendimento humanizado e personalizado para cada paciente. A plataforma também oferece suporte pré e pós-operatório para que se sintam seguros e acolhidos durante todo o processo.

