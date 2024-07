Congresso educacional Edu Summit chega ao 4º lote de ingressos

Considerado o maior congresso de educação do Norte e Nordeste, o Edu Summit anuncia a virada para o 4º lote de ingressos, a partir do dia 17 de julho. Realizada pela kedu e pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Ceará (SINEPE-CE), a 21ª edição conta com a participação de Leandro Karnal, Tânia Queiroz, Leo Fraiman, Rossandro Klinjey, entre outros nomes relacionados ao ensino.

Com expectativa de receber mais de 4.200 pessoas e 78 expositores, o encontro terá como tema principal “Novos olhares para uma escola saudável”. A partir de palestras, painéis e workshops, os participantes poderão interagir com grandes figuras da pedagogia e da gestão escolar de todo o país, gerando uma intensa troca de experiências e conhecimentos.

Livia Schramm, head de marketing da kedu, explica que é muito importante que o Estado, a população e os educadores do Ceará e do Nordeste apoiem esse congresso realizado fora do eixo Rio-São Paulo, onde se concentra a maioria do eventos educacionais no Brasil. “Por acontecer fora dessas cidades, o Edu Summit quebra um pouco os paradigmas. Teremos palestrantes de todo o Brasil, exatamente para demonstrar que somos um país diverso, com uma realidade diferente em cada região, sendo preciso aprender com cada uma delas”, comenta.

Entre os temas a serem abordados estão:

Inovação e tecnologia na educação: como utilizar ferramentas digitais para potencializar o aprendizado e a gestão escolar;

como utilizar ferramentas digitais para potencializar o aprendizado e a gestão escolar; Gestão escolar eficaz: estratégias para otimizar o funcionamento da escola e garantir o sucesso dos alunos;

estratégias para otimizar o funcionamento da escola e garantir o sucesso dos alunos; Formação de professores: tendências e práticas para a formação continuada de professores;

tendências e práticas para a formação continuada de professores; Educação inclusiva: como promover uma educação que atenda às necessidades de todos os alunos.

“Queremos que o Edu Summit se torne um evento com a cara do Brasil, fazendo com que essa diversidade e contribuição de cada região possa ser repassada através dos palestrantes, do público e de todos envolvidos no segmento educacional”, justifica Lívia.

Os ingressos podem ser adquiridos no site: https://kedu.com.br/edu-summit-2024-congresso-brasileiro-de-educacao/#rd-section-ljwvgyxg

Mais informações: