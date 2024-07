Alerta de vendaval é emitido para 169 municípios cearenses neste sábado; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, que aponta perigo potencial de vendaval, para 169 municípios cearenses este sábado (13). Diversas regiões, incluindo a Metropolitana de Fortaleza, além das áreas sul, norte, noroeste, sertões e centro-sul podem ser atingidas.

A validade do aviso segue até as 18h horas deste sábado (13). A expectativa, segundo o Inmet, é de que os ventos possam variar entre 40 km/h e 60 km/h.

Confira a lista dos 15 municípios que não receberam alerta:

Barroquinha

Bela Cruz

Camocim

Chaval

Cruz

Frecheirinha

Granja

Granjeiro

Jijoca de Jericoacoara

Marco

Martinópole

Moraújo

Tianguá

Uruoca

Viçosa do Ceará

Cuidados e orientações

O Inmet indica que em caso de rajadas de vento as pessoas não devem se abrigar debaixo das árvores. A ação não é indicada, pois há leve risco de queda e de possíveis descargas elétricas.

Além disso, condutores não devem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O risco de quedas, entretanto, é baixo, segundo aponta o alerta.

Previsão do tempo

A previsão do tempo para o Ceará neste sábado (13), conforme a Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme), é de que predomine o tempo estável, sem chuva e com poucas nuvens em todas as macrorregiões.

Em Fortaleza, por exemplo, as temperaturas máximas podem chegar a 32°C, com mínima de 23°C. No Litoral Norte e na Região Jaguaribana, as máximas devem ser de até 35°C, enquanto nas outras regiões esse número pode variar entre 31°C e 34°C.