TV Verdes Mares brilha no Prêmio Rede Globo 2023 e conquista duas premiações de destaque

A TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo, foi destaque no Prêmio Rede Globo 2023. A cerimônia foi realizada no Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (6). Com a presença de TVs de todo o País nos Estúdios Globo, a emissora cearense venceu nas categorias "Melhor Chamada Regional de Jornalismo e Esportes" e "Melhor Chamada de Conteúdo Rede". O programa “Mares ao Mar" foi ainda indicado como finalista na categoria "Melhor Projeto Integrado de Programação".

Em uma disputa acirrada, a TV Verdes Mares levou para casa o prêmio de “Melhor Chamada Regional de Jornalismo e Esportes” com o clipe "Vamos Torcer Por Elas". Gravada na periferia de Fortaleza, a produção audiovisual promoveu a Copa do Mundo Feminina de Futebol, destacando-se pela abordagem inovadora e pela conexão genuína com a audiência.

Veja também

Na categoria "Melhor Chamada de Conteúdo Rede", a TV Verdes Mares conquistou mais uma vitória com uma chamada do Big Brother Brasil 2023. Os humoristas Léo Suricato e Moisés Loureiro, em uma interação cativante com o apresentador Tadeu Schmidt, promoveram o reality show líder de audiência na emissora.

Além disso, o programa "Mares ao Mar" recebeu destaque ao ser indicado como finalista na categoria "Melhor Projeto Integrado de Programação". O reconhecimento reflete a excelência do programa, que tem se destacado pela sua abordagem inovadora e integrada na grade de programação da emissora, com o intuito de fomentar a transformação social por meio da sustentabilidade.

Reflexo de trabalho em equipe

Os projetos vencedores da TV Verdes Mares tiveram a liderança de Fábio Ambrósio, diretor de Programação e Entretenimento do Sistema Verdes Mares (SVM). Ele coordenou todo o processo de criação dos conteúdos de cada produção audiovisual.

Fábio Ambrósio Diretor de Programação e Entretenimento do SVM A gente é apenas um instrumento para receber isso aqui. Porque isso aqui não é meu. É de todo mundo que se empenha para fazer um bom trabalho. A TV aberta é a raiz do nosso negócio

O diretor destacou também que a premiação só aumenta a responsabilidade de desenvolver mais projetos inovadores e de qualidade na programação. "A TV Verdes Mares tem um jeito único e muito característico de construir conteúdo de qualidade para as pessoas. Sair daqui com esse reconhecimento é importante e, ao mesmo tempo, desafiador para todos nós. Mas tenho certeza de que, com a equipe de qualidade que temos, conseguiremos, cada vez mais, realizar ações criativas e vencedoras".

Ruy do Ceará, superintendente do Sistema Verdes Mares, expressou a alegria com as conquistas. "Estamos muito orgulhosos do reconhecimento que recebemos esta noite. A TV Verdes Mares se esforça continuamente para oferecer conteúdo de qualidade e envolvente, e esses prêmios são reflexo do comprometimento de toda a equipe".