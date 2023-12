Diário do Nordeste recebe Prêmio IRB de Jornalismo

A jornalista do Diário do Nordeste Alessandra Castro conquistou o 2º lugar do Prêmio IRB de Jornalismo, na categoria Webjornalismo. A reportagem "Água e esgoto: como os Tribunais de Contas irão fiscalizar o novo Marco do Saneamento" abordou os desafios para a universalização do esgotamento sanitário e abastecimento de água no Ceará, bem como a importância da fiscalização dos órgãos técnicos sobre os contratos de concessões.

A premiação teve como tema “A atuação dos Tribunais de Contas para a melhoria das políticas públicas do país” e avaliou critérios como a adequação dos trabalhos ao tema, multiplicidade e qualidades das fontes, bem como inovação e criatividade das informações.

A solenidade de premiação ocorreu na manhã desta sexta-feira (1º), durante a programação do III Congresso Internacional dos Tribunais de Contas (III CITC), no Centro de Eventos do Ceará. A programação também integrou o calendário de ações comemorativas pelos 50 anos do Instituto Rui Barbosa.

Reconhecimento

"O prêmio vem como um reconhecimento de todo esforço investido na apuração e construção da reportagem. É gratificante demais. Jornalismo se faz a muitas mãos, não sozinho. E agradeço aos meus editores, Wagner Mendes e Jéssica Welma, pela confiança investida em mim", declarou Alessandra Castro.

Segundo destaca a jornalista, a pauta surgiu a partir de um olhar para a necessidade de investimentos em políticas públicas voltadas para o saneamento básico nos municípios.

"O novo Marco Legal abriu portas para a iniciativa privada aportar recursos em meio a dificuldade das administrações públicas em atender indicadores de universalização dos serviços de abastecimento e esgotamento no País", pontuou.