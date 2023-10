Diário do Nordeste vence 2º Prêmio ABEVD de Jornalismo em Vendas Diretas

As jornalistas Ingrid Coelho e Carolina Mesquita conquistaram o prêmio nacional "Jornalismo em Vendas Diretas", com a reportagem “Com mais jovens, homens e canais digitais, venda direta passa por transformações; veja tendências”, publicada no Diário do Nordeste. A matéria laureada integra uma série de três episódios sobre as transformações tecnológicas desse mercado, que gera emprego e renda para diversos perfis de empreendedores.

Veja também

"Foi muito enriquecedor aprofundar o conhecimento sobre o universo da venda direta, entender os processos, as diferentes estratégias, como esse modelo de vendas tão antigo e tradicional vem se reinventando para manter a competitividade e, acima de tudo, como a atividade continua mudando a vida de quem faz da venda direta uma fonte de renda. E ainda poder dividir tudo isso com o público é um dever e uma satisfação enquanto jornalista", avalia Carolina Mesquita.

Ingrid Coelho acrescenta que as "transformações socioeconômicas nos últimos anos provocaram várias mudanças na forma de vender". "Acredito que trabalhar com venda direta exija dedicação, compromisso e muita criatividade, portanto foi muito gratificante registrar histórias de pessoas que todos os dias dão o seu melhor, com um sorriso no rosto e muito jogo de cintura para crescer profissionalmente", diz a colunista do Diário do Nordeste.

Os personagens da reportagem foram retratados pelo fotógrafo Ismael Soares. A edição de texto foi de Hugo Renan do Nascimento, editor de Negócios do Diário do Nordeste.

A premiação, que está na 2ª edição, é organizada pela Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD). O Diário do Nordeste venceu a premiação pelo segundo ano seguido.