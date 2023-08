Entrega rápida, estratégia nas redes sociais e planejamento alteram rotina de trabalho de vendedores

Para muitos profissionais, o planejamento do dia de trabalho começa pela manhã. Para a consultora e treinadora Rozana Duarte, 52, essa etapa começa à noite, antes mesmo dela ir dormir. Isso porque no dia seguinte ela costuma já acordar com pedidos dos clientes e, para não arriscar perder vendas, busca sempre se antecipar às necessidades.

Esse planejamento inclui contatos pelo WhatsApp, pelo Instagram, programação de conteúdo para as redes, pagamentos e entregas. Rozana começou a vender Natura há mais de 10 anos, levando a revista de porta em porta, construindo relacionamento com as consumidoras. Ela ainda aposta na importância de uma boa amizade, claro, mas entende que as redes sociais se tornaram aliadas fundamentais no processo de venda.

E não é estar lá de qualquer jeito, mas com estratégia. Com cerca de 50% de suas vendas fechadas no campo digital (a outra metade das vendas feitas por Rozana ainda ocorrem no meio físico), a profissional concentra boa parte da atenção em seus grupos de vendas nas redes e posta com frequência.

Rozana faz parte de um universo de 1,2 milhão de consultores Natura, de acordo com levantamento mais recente da marca. Desse total, 92% são mulheres, sendo 79% com um ou mais filhos, casadas (63%) e com média de 12,8 anos de estudo.

“Todas as pessoas estão nas redes e se todos estão, é necessário que eu esteja lá para mostrar o meu trabalho como empreendedora, consultora e treinadora. Além disso, eu preciso pensar como cliente para entender o que o meu consumidor quer”, destaca Rozana.

Além das redes sociais, ela também consegue vender pelo link da sua loja para qualquer lugar, ultrapassando as barreiras físicas de Sobral, cidade em que mora, na região norte do Ceará. “Meu espaço digital pode ser acessado pelo link e vale para todo o Brasil. Ainda que a pessoa não saiba fazer a compra, eu posso fazer por ela e ela recebe no endereço que ela quiser”.

Entrega rápida é diferencial

Um dos pontos de maior atenção para a profissional é o prazo de entrega. “Tento fazer da forma mais imediata possível. Hoje, todo mundo quer receber sua compra 'para ontem'. Se antecipar à necessidade do cliente é ganhar credibilidade, indicação. Se alguém precisa, a cliente vai e diz: ‘opa, fala com a Rozana!’”.

Além do foco na entrega rápida, ela sempre busca se planejar para datas comemorativas, aniversários dos clientes e para as datas em que possivelmente os itens de uso pessoal podem estar acabando.

Para o mentor de negócios Renan Bessa, entender esses elementos e aplicá-los à rotina de vendas é o "pulo do gato" para obter sucesso no setor. Ele pontua que as estratégias, que passam pela organização, muitas vezes são negligenciadas por alguns profissionais.

Renan Bessa Mentor de Negócios Uma coisa sobre gestão, principalmente para quem trabalha com venda direta: saber quanto tempo dura aquele produto. Isso tem que ter na conta, se aquele produto dura três meses, o que o consultor vai fazer? Anotar na minha agenda para entrar em contato com aquela cliente e fazer uma oferta imperdível daquele produto novamente".

Esse cuidado faz com que o empreendedor se destaque ante os demais, na visão de Bessa. "Quantas coisas nós, consumidores, deixamos faltar e adiamos por causa da correria do dia a dia? Do nada a gente bate em uma loja, tem aquele produto e até mais caro acabamos comprando", frisa o mentor.

Além disso, ele corrobora que estar nas redes sociais sem propósito não adianta. “Muitas pessoas ainda estão naquela premissa de ‘ah, eu tenho que ter uma rede social’, mas postar e fazer stories sem planejamento não leva a lugar nenhum. Você vai ser mais um empreendedor postando produtos e preços lá”, pontua Bessa.

“A rede social é o currículo de qualquer negócio. Se você não está no digital, você não existe, então a rede social hoje se tornou obrigação, as pessoas precisam entender que aquilo ali é rede de trabalho. Todo mundo tem que estar lá e todo mundo tem que estar falando do seu negócio”, reforça o profissional.

Tráfego pago e 'trends'

Dentro das redes sociais há ferramentas e estratégias para fazer com que os produtos ou os serviços do empreendedor tenham um alcance maior. Isso pode ser feito por tráfego pago ou de maneira mais orgânica, digamos assim, como viralizar em uma rede.

Renan explica que o tráfego pago é perfeitamente aplicável ao universo da venda direta, já que com pouco investimento o profissional consegue direcionar o seu perfil e suas postagens para potenciais clientes de determinada faixa etária, gênero e área de interesse.

“A pessoa entra, pode seguir, mandar mensagem. Você, empreendedor, ainda não vendeu para ela, certo? Mas a pessoa que entrou e seguiu ou interagiu está muito mais propícia a comprar do que uma pessoa que não fez nada, que só entrou no Instagram e saiu, certo?”, destaca Renan Bessa.

Ao entrar nas trends, Bessa ressalta que existe uma boa chance de o alcance ser ampliado, mas não de forma direcionada. “Existe um porém da trend: ela pode não chegar no teu cliente ideal. Se você fizer uma trend, pode ser que ela viralize muito em São Paulo e Rio de Janeiro e pode ser que para determinado profissional não seja tão interessante. Não é direcionado como o tráfego pago”.

Observando esses movimentos, grandes empresas da venda direta buscam ofertar capacitação para que os empreendedores estejam cada vez mais preparados para atuar nesses ambientes. Um desses exemplos é a Avon, que conta com mais de um milhão de empreendedores parceiros chamados pela marca de "Representantes da Beleza". Desse total, 90% são mulheres.

Por meio da plataforma digital Avon Desenvolve, a empresa oferece mais de 600 treinamentos para essas profissionais. Os conteúdos incluem empreendedorismo, técnicas de vendas, marketing digital, produtos, entre outros.

Acompanhar o mercado nunca é demais

Garotas cheirosas não guardam segredos. Quem digita essa frase no campo de busca da rede social do TikTok se depara com uma enxurrada de vídeos com dicas de autocuidado, incluindo indicações de produtos de perfumaria nacionais e importados.

São conteúdos que muitas vezes viralizam e promovem verdadeiros fenômenos de vendas dentro dos canais digitais e fora deles - chegando a esgotar determinados rótulos.

Renan destaca que estar atento a esses movimentos é sair na frente. “O que está chamando a atenção, eu tenho que aproveitar. Se eu não aproveitar, eu estou desatualizado. Isso se chama acompanhar e estudar o mercado. Ou então você fica para trás e a concorrente que mora a dois quarteirões posta esse perfume na rede dela primeiro que você e ela vende antes”.

