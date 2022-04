Trechos da rodovia de acesso à Guaramiranga são bloqueados após chuva

Pelo menos três trechos da CE-065, na região do Maciço Baturité, foram parcial ou totalmente bloqueados por deslizamentos de terra e queda de árvores, interrompendo parte do tráfego de veículos para Guaramiranga na manhã desta sexta-feira (29). O município registrou 73 milímetros de chuva.

Em vídeos, registrados pelos condutores, é possível verificar alguns locais onde o solo e a vegetação cederam, invadido a pista.

"Nós estamos com três acessos obstruídos, todos em rodovias. Tem um que fica numa localidade chamada Cruz, na CE-065, que liga Baturité, mas interliga Mulungu a Guaramiranga. E tem obstrução em outro ponto da CE-065, entre as cachoeiras que liga Baturité a Guaramiganga. Porque essa estrada sobe e vai até Pacoti. Tem uma terceira obstrução, próximo ao Hotel Remanso, é também na CE-065", detalhou a prefeita da cidade, Roberlandia Ferreira.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou, no período de 24 horas, um volume de 73 mm de chuva em Guaramiranga, conforme os dados divulgados até as 10h30 desta sexta-feira. A precipitação é a segunda maior do Estado no intervalo.

Autoridades atuam na liberação do trânsito

Legenda: Alguns trechos já foram liberados pelas autoridades, que continuam a atuar na região Foto: divulgação/SOP

Conforme a gestora da cidade, a administração acionou a Superintendência de Obras Públicas (SOP) e enviou um trator de pequeno porte para auxiliar na desobstrução próximo ao trecho do hotel Remanso. A Secretaria da Infraestrutura do município realizou a liberação do trecho da via que dá acesso à Pacoti, informou a prefeitura.

"Para acessar Guaramiranga, tem que pegar a estrada que vai pelo distrito de Pernambuquinho", instruiu.

A SOP informou, em nota, que enviou uma equipe para a CE-065, que já trabalha na retirada do material do trecho Baturité/Guaramiranga, que, inclusive, já está com uma das faixas liberada. A previsão do órgão é que a rodovia esteja totalmente liberada até o fim desta sexta-feira.

"O fato que se deu após as chuvas ocorridas na região, o que levou à queda da barreira, interditando a via", indicou a superintendência.

A Polícia Militar enviou uma composição para dar apoio aos agentes da SOP e salientou, em comunicado, que foram registrados outros deslizamentos "menores ao longo da via, mas que não chegaram a prejudicar o fluxo de veículos.

Fornecimento de energia e de internet foi afetado

Os deslizamentos ainda interromperam o trânsito na CE-356, que liga Baturité a Guaramiranga. Conforme o Posto de Fiscalização Fixa (PFF) do primeiro município, a via chegou a ficar completamente obstruída pela terra e pela vegetação que desmoronou da encosta a margem da rodovia.

"O fornecimento de energia elétrica ,internet, bem como o fluxo de veículos ficaram prejudicados."

A equipe do serviço declarou que permaneceu no local até o trecho ser desobstruído.

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.