Técnico que escapou de ser esmagado por caminhão no Ceará celebra: 'nasci de novo mesmo'

O homem flagrado em câmeras de seguranças escapando de ser esmagado por um caminhão em Maracanaú, na Grande Fortaleza, tem tido momentos de felicidade ao lado da família, comemorando a nova chance. José Valmir Freires, 37, morador da Barra do Ceará, considerada que "nasceu de novo" após o acidente dessa segunda-feira (23).

O técnico em rastreamento veicular esperava um cliente abrir a porta na Rua Manoel Moreira Lima, no bairro Luzardo Viana, quando foi surpreendido pelo veículo tombando em cima dele. Ele foi atingido de raspão e conseguiu correr.

"O cliente foi prender o cachorro para eu poder entrar e eu senti o susto da pancada daquele caminhão na árvore. Primeiro eu fui jogado no portão e, quando olhei, pensei que o contêiner ia cair em cima de mim. Teve aquela brecha e aí eu corri", comenta o técnico, em entrevista à TV Verdes Mares.

Assista ao vídeo do acidente:

O veículo pesado ficou com carga presa em uma árvore. Após o pensamento rápido de sair do local, Valmir ficou só com escoriações leves e ainda sente um pouco de dor nas costas: "Já fiz um raio-x e, graças a Deus, está tudo bem. Só esperar eu me recuperar para voltar a trabalhar".

Legenda: Valmir teve escoriações leves no braço Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

"Só tendo o vídeo para o pessoal acreditar, porque se eu fosse contar ninguém ia acreditar. Nasci de novo mesmo. Eu já tinha sofrido outros acidentes, mas espero nunca mais acontecer. A coisa foi rápida demais, não dá tempo de você fazer nada, a sensação é só correr mesmo"

Os ferimentos ocorreram no joelho, nos braços e no pé, além também do peso do impacto do caminhão nele.

O filho de 10 anos do trabalhador celebrou a vida do pai, que contou estar trabalhando de casa por enquanto: "Glória a Deus meu pai está aqui na minha frente. Foi um milagre, só Deus ali, estou muito feliz de ter meu pai aqui de volta".